Україна і Азербайджан актуалізували дорожню карту співпраці в енергетиці

 

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук і міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов під час онлайн-зустрічі обговорили диверсифікацію постачання газу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Укрінформ.

"У ході зустрічі учасники окреслили спільні пріоритети на майбутнє та актуалізували дорожню карту співпраці між відомствами та країнами. Йшлося про диверсифікацію джерел і маршрутів постачання газу, розвиток Трансбалканського газового коридору, потенційний експорт/імпорт нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Гринчук наголосила на важливості залучення азербайджанських компаній до роботи в Україні як постачальників обладнання та інвесторів.

Окремо сторони обговорили поточну ситуацію в енергосистемі України та наслідки останніх російських обстрілів. Гринчук подякувала Азербайджану за нещодавню партію гуманітарної допомоги для енергетиків.

Своєю чергою Шахбазов підтвердив подальшу допомогу Україні у відповідь на загрози посилення російських атак.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

