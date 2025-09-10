Українські банки профінансували відновлення понад 1 ГВт енергетичних потужностей

Українські банки профінансували проєкти бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 1,026 ГВт у межах реалізації меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомив Нацбанк.

Зазначається, що з 1 червня 2024-го до 1 вересня 2025 року українські банки профінансували також проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 402 МВт.

Загалом за цей період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 27,1 млрд грн.

Зокрема, йдеться про понад 2000 кредитів бізнесу на 25,5 млрд грн та понад 10 000 - населенню на 1,6 млрд грн.

Станом на 1 вересня валовий портфель "енергетичних" кредитів становив 17,9 млрд грн для юросіб та 1,3 млрд грн для фізосіб.

Енергетика визначена пріоритетною галуззю у Стратегії розвитку кредитування, яку спільно розробили Нацбанк, Міністерство економіки, Міндовкілля, Мінагрополітики та Мінфін.