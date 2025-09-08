ВАКС звільнив від відповідальності ще двох обвинувачених у справі Роттердам+

Колишні члени НКРЕКП Олександр Формагей і Дмитро Коваленко (колаж - Transparency International Ukraine)

Вищий антикорупційний суд закрив провадження у справі Роттердам+ щодо двох колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олександра Формагея і Дмитра Коваленка. Про це повідомили антикорупційна організація Transparency International Ukraine і Центр протидії корупції.

Формагеєві й Коваленку інкримінували службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) під час голосування за постанову НКРЕКП, що втратила чинність 1 липня 2019 року. Строк давності за цим злочином становить п'ять років і він уже сплив.

Окрім цього, щодо них тепер не розглядатимуть і цивільні позови про відшкодування збитків.

За даними ЦПК, загалом у справі Роттердам+ залишилося дев'ять обвинувачених, серед них - колишні топпосадовці ДТЕК і НКРЕКП. Вони причетні до запровадження й застосування так званої формули Роттердам+ для вугілля на українських ТЕС, внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2016-2019 років переплатили понад 39 млрд грн.