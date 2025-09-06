Фінансові новини
- |
- 06.09.25
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергосистема України готова до опалювального сезону - Свириденко
23:35 05.09.2025 |
Стан готовності інфраструктури по основних секторах до опалювального сезону становить понад 80%, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
"Стале проходження опалювального сезону 2025/2026. Стан готовності інфраструктури по основних секторах - понад 80%", - зазначила вона.
За її словами, до опалення підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об'єктів соцсфери.
"Також запустили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год електроенергії щомісяця", - додала Свириденко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні - ЗМІ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна вперше повернула з-за кордону гроші, вкрадені через корупційну схему – НАБУ
|Бізнес закладає в бюджети на наступний рік курс гривні на рівні 46 грн/$
|Енергосистема України готова до опалювального сезону - Свириденко
|Укроборонпром підписав на виставці MSPO у Польщі понад 10 домовленостей
|Імпорт в Україну зріс у серпні на 35% - що завозили найбільше
|В Україні створено Національну асоціацію лобістів
Бізнес
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль