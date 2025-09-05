Кабмін призначив трьох нових членів Нацкомісії з енергетики та тарифів

Кабінет Міністрів призначив трьох нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідні розпорядження №950-952 від 3 вересня оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, до складу НКРЕКП увійдуть:

* Роман Шикеринець - з 2005 по 2017 рік він працював на різних посадах в "Укртрансгазі", до жовтня 2024 року - в "Операторі ГТС України", а до останнього часу очолював групу взаємодії з контрагентами та роботи з нормативно-технічної документації департаменту диспетчеризації та контролю даних "Укргазвидобування"-

* Любомир Саловський - з 2010 року він працював на різних посадах в "Укртрансгазі", з 2021 року і до останнього часу очолював департамент диспетчеризації у цій компанії;

* Сергій Пушкар - юрист, з травня 2022 року і до останнього часу він обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом".

Зауважимо, що конкурсна комісія вносила на розгляд Кабміну чотири кандидатури на посади членів НКРЕКП, з яких уряд мав обрати три. Ще одним кандидатом був Максим Немчинов - ексзаступник міністра енергетики Германа Галущенка, з липня минулого року він є підозрюваним у справі НАБУ.

У чому підозрюють Немчинова?

Нагадаємо, у липні 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику і раднику міністра енергетики Максиму Немчинову, екснардепу Володимиру Вечерку та екскерівнику ДП "Укрвугілля" Віталію Зюську.

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. Тому Кабінет міністрів зобов'язав ДП "Укрвугілля" постачати пальне визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".

Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики схилив директора "Укрвугілля" до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед держпідприємством.

У результаті "Укрвугілля" передало приватній компанії майже 24 тисяч тонн вугілля, яке та перепродала дорожча майже на 20 млн грн. Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тисяч тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Немчинова у вигляді особистого зобов'язання.