Україна має рішення для Словаччини в межах курсу ЄС на відмову від ресурсів РФ - Міненерго

Україна готова запропонувати Словаччині рішення, які можуть забезпечити енергетичну безпеку країни з урахуванням затвердженої Євросоюзом мети позбутися російського викопного палива.

Про це заявив журналістам заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак перед початком неформальної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Копенгагені, передає кореспондент Укрінформу.

«Енергетична безпека відповідає інтересам усіх країн, включаючи Україну, Словаччину та Угорщину. А диверсифікація є ключем до вирішення наших спільних викликів», - сказав Андарак.

На запитання, чи планує Президент Володимир Зеленський обговорити на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо плани ЄС щодо поступової відмови від російського викопного палива та як Словаччина може пришвидшити цей процес, Андарак відповів: «Я впевнений, що вони це обговорять. І Україні є що запропонувати. У нас є рішення для Словаччини, тому що ми співпрацюємо вже досить довго. Знову ж таки, диверсифікація. Євросоюзом вже було прийнято рішення про поступову відмову від російського викопного палива - це було неймовірно лише кілька років тому. Що стосується рішень, у нас є інфраструктура, у нас є можливість транспортувати паливо не лише з Росії, а й з інших напрямків. У нас є підземні сховища газу, які є найбільшими в Європі, тому є різні варіанти для обох країн».

Щодо обстановки з енергетичною безпекою України, він нагадав, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру і немає жодних ознак того, що удари припиняться.

У зв'язку з цим сьогоднішня зустріч надає можливість «узгодити з нашими міжнародними партнерами наші підходи напередодні зими, опалювального сезону, як ми можемо зміцнити солідарність, як ми можемо покращити стабільність у регіоні та як краще підготуватися до забезпечення енергетичної безпеки в Україні та країнах ЄС».

Як повідомляв Укрінформ, колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман заявив у коментарі Укрінформу, що за енергобезпеку Словаччини і Угорщини несуть повну відповідальність уряди цих двох країн, маючи при цьому всі можливості диверсифікувати поставки.

Як повідомляв Укрінформ, на думку Єврокомісії, звинувачення, оприлюднені міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто щодо нібито змови між владою України, Єврокомісією та окремими членами ЄС щодо атак на нафтогін «Дружба», є відвертою дезінформацією.