Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго

Міністерство енергетики України розцінює будь-які спроби Російської Федерації запровадити нові форми управління чи контролю на Запорізькій атомній електростанції як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Міненергетики щодо коментарів очільника РФ Володимира Путіна з приводу Запорізької АЕС.

«У відповідь на заяви президента РФ від 2 вересня 2025 року Міністерство енергетики України наголошує: Росія атакувала важкою військовою технікою та окупувала цивільний ядерний об'єкт України - Запорізьку атомну електростанцію, силою і терором блокуючи законний український регуляторний і операторський контроль над станцією, що є невід'ємною власністю України», - ідеться у заяві.

Також зазначається, що станція наразі перебуває в умовах позапроєктної загрози, тобто режиму, який не був передбачений ані конструктивно, ані процедурно. Наслідки такої експлуатації неможливо належним чином оцінити через постійне військове захоплення цього ядерного об'єкта.

Від часу встановлення військового контролю над Запорізькою АЕС Російська Федерація допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об'єкта.

Йдеться не лише про знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської греблі, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що вже дев'ять разів призводили до повного знеструмлення об'єкта - стану, який є прямою передумовою ядерної аварії.

Умови, в яких ЗАЕС утримується тривалий час у режимі холодного зупину, під наглядом сторонніх невстановлених осіб і без доступу легітимного українського оператора, є принципово несумісними з базовими стандартами ядерної безпеки для об'єкта такого масштабу.

Як підкреслюється, у цьому контексті публічні заяви президента РФ від 2 вересня 2025 року про запровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією, мають розцінюватися як свідчення намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України.

Ці дії становлять пряму загрозу ядерній безпеці станції, а відтак - Європи. Закликаємо міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці загрози повинні бути чітко оцінені і визнані на міжнародному рівні.

Міненерго розцінює будь-які спроби РФ ввести нові форми «управління» чи «контролю» на Запорізькій АЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці.

«Україна закликає міжнародну спільноту дати цим заявам і діям чітку оцінку, з урахуванням їхнього потенційного впливу на безпеку всього Європейського континенту», - наголошується у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня під час зустрічі у китайському Пекіні прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо із Путіним, у ході якої обговорили питання України, російський лідер зазначив, що «якщо складуться сприятливі обставини, Росія, США та Україна могли б співпрацювати на Запорізькій АЕС».