03.09.25
00:13
У серпні Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії
12:18 02.09.2025 |
У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% у порівнянні з попереднім місяцем - до 450 тис. МВт*год.
Про це свідчать дані ExPro Electricity.
Зазначається, що з дати інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E показник експорту електроенергії за місяць є рекордним.
Найбільші частки у структурі експорту зайняли Угорщина (38%) та Молдова (29%), повідомляє ExPro.
За попередніми даними, у серпні Україна експортувала до Угорщини понад 170 тис. МВт*год. В той час як імпорт за цим напрямом за відповідний період склав 110 тис. МВт*год.
Загалом, за червень-серпень експорт електроенергії до Угорщини склав понад 380 тис. МВт*год, що на 27% більше за обсяги імпорту за цей період.
Згідно з дослідженням, імпорт електроенергії до України у серпні, у порівнянні з липнем, зріс лише на 2,5% - до 264 тис. МВт*год. Поставки зросли за усіма напрямами, окрім Польщі та Словаччини. Частка Угорщини в структурі імпорту і надалі найбільша - 41%.
У порівнянні з серпнем минулого року імпорт скоротився на 44%.
