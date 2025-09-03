Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У серпні Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії

У серпні Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії

 

У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% у порівнянні з попереднім місяцем - до 450 тис. МВт*год.

Про це свідчать дані ExPro Electricity.

Зазначається, що з дати інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E показник експорту електроенергії за місяць є рекордним.

Найбільші частки у структурі експорту зайняли Угорщина (38%) та Молдова (29%), повідомляє ExPro.

За попередніми даними, у серпні Україна експортувала до Угорщини понад 170 тис. МВт*год. В той час як імпорт за цим напрямом за відповідний період склав 110 тис. МВт*год.

Загалом, за червень-серпень експорт електроенергії до Угорщини склав понад 380 тис. МВт*год, що на 27% більше за обсяги імпорту за цей період.

Згідно з дослідженням, імпорт електроенергії до України у серпні, у порівнянні з липнем, зріс лише на 2,5% - до 264 тис. МВт*год. Поставки зросли за усіма напрямами, окрім Польщі та Словаччини. Частка Угорщини в структурі імпорту і надалі найбільша - 41%.

У порівнянні з серпнем минулого року імпорт скоротився на 44%.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес