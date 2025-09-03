Авторизация

Вітроенергетики майже на 100% відмовилися від «зеленого» тарифу – глава УВЕА

 

Майже 100% виробників електроенергії з ВДЕ ведуть самостійну роботу в ринку, відмовившись від "зеленого" тарифу, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Сьогодні всі виробники електроенергії за рахунок вітру, окрім однієї ВЕС в Одеській області - ВЕС "Южне Енерджі", що належить китайським інвесторам, працюють на комерційному ринку електроенергії", - сказав Конеченков в інтерв'ю виданню ЕХРRO, присвяченому Українському вітроенергетичному форуму, який пройде у Львові 9-10 вересня.

Як пояснив Конеченков, стимулював вітроенергетиків вести самостійну торговельну діяльність на ринку закон щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергосистеми (№3220-ІХ), прийнятий у 2023 році,

На думку голови правління УВЕА, в цілому в 2023-2025 роках державою було прийнято низку позитивних для подальшого розвитку галузі регуляторних документів, хоча регуляторні умови на вітроенергетичному ринку все ще залишаються недосконалими, а виробники електроенергії з ВДЕ досі чекають на погашення заборгованості за поставлену електроенергію. Він звернув увагу на такі нові механізми підтримки як ринкова премія та контракти на різницю, а також на запровадження гарантій походження е/е та "зелених" аукціонів.

Конеченков акцентував, що Україна має 1,92 ГВт встановленої вітроенергетичної потужності, з яких 68% розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Водночас, він висловив переконання, що вітроенергетичний потенціал нашої країни достатньо високий, і саме вітроенергетика може забезпечити щонайменше третину національного споживання електроенергії.

Глава УВЕА підкреслив, що це створює значні перспективи, які привертають увагу іноземних партнерів.

"Цьогорічний Український вітроенергетичний форум вказує на цей інтерес: участь у ньому підтвердили приблизно 60 іноземних експертів та топ-менеджерів з 34 компаній, або їх представництв в Україні", - наголосив Конеченков.

 

