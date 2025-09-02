Фінансові новини
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги
23:32 01.09.2025 |
У межах угоди про дарування енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури Азербайджан передав Україні обладнання та матеріали для енергетиків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"В Україну прибула гуманітарна допомога від Азербайджану для підтримки енергетичного сектору. Вантаж містить понад 50 найменувань кабельної продукції високої та низької напруги, генератори різної потужності, а також трансформаторне обладнання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що допомога прибула за угодою про дарування енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що була укладена 11 серпня після оголошення про виділення з резервного фонду Азербайджану 2 млн дол. на закупівлю та відправлення електрообладнання.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже четверта угода про надання Азербайджаном гуманітарної допомоги енергетичному сектору України. Загалом ця країна передала 125 гуманітарних вантажів із обладнанням загальною вагою 2 110 т на понад 11,5 млн дол.
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Кабмін оприлюднив умови конкурсу на літієву ділянку «Добра»
|Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги
|Попит на нові легкові авто в Україні в серпні скоротився на 14,6% - Інститут досліджень авторинку
|Фонд держмайна визначив дату продажу Одеського припортового заводу
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo