Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги

У межах угоди про дарування енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури Азербайджан передав Україні обладнання та матеріали для енергетиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"В Україну прибула гуманітарна допомога від Азербайджану для підтримки енергетичного сектору. Вантаж містить понад 50 найменувань кабельної продукції високої та низької напруги, генератори різної потужності, а також трансформаторне обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомога прибула за угодою про дарування енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що була укладена 11 серпня після оголошення про виділення з резервного фонду Азербайджану 2 млн дол. на закупівлю та відправлення електрообладнання.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже четверта угода про надання Азербайджаном гуманітарної допомоги енергетичному сектору України. Загалом ця країна передала 125 гуманітарних вантажів із обладнанням загальною вагою 2 110 т на понад 11,5 млн дол.