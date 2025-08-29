Фінансові новини
Оператор ГТС оголосив про плани зі створення першого водневого трубопроводу
12:28 29.08.2025
Оператор газотранспортної системи (ОГТСУ) оголосив про плани щодо створення першого об'єкта водневої трубопровідної інфраструктури в Україні. За словами начальника управління стратегії ОГТСУ Олександра Гайдіна, найімовірніше, що першим таким об'єктом стане один з міжнародних конекторів (трубопроводів).
Перший водневий конектор стане відправною точкою для розгортання масштабної водневої інфраструктури по трасі Центральноєвропейського водневого коридору. Планується, що він пройде через Карпати до вузлової точки з'єднання багатьох магістральних газопроводів на заході України.
"Ця вузлова точка стане справжніми "воротами" для експорту українського водню до районів підвищеного попиту в ЄС", - йдеться на сайті ОГТСУ.
Рішення про реалізацію проєкту ухвалюватиметься з урахуванням високого попиту Європейського Союзу на відновлюваний водень.
Під час планування проєкту ОГТСУ враховує нові європейські Директиви 2024/1788 і Регламент 2024/1789, які встановлюють правила функціонування водневого ринку та вимоги до операторів водневих систем.
Спільна ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої магістралі в Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні, яка має гарні умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину й Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.
Партнерами проєкту виступають Оператор ГТС України, EUSTREAM (оператор ГТС Словаччини), NET4GAS (оператор ГТС Чехії) і OGE (провідний оператор ГТС Німеччини). Водень збираються транспортувати через наявні газові труби.
