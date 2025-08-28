Компанія з групи Smart Energy розпочала міжнародний арбітраж проти України

Нафтогазова компанія Enwell Energy plc з групи Smart Energy, подала позов до міжнародного арбітражу проти України через низку дій українських органів влади, які, на думку компанії, порушили її права як інвестора. Про це повідомляється на її сайті.

Вона звинувачує Україну у втручанні в реєстрацію власності на дочірні компанії та активи, заморожуванні активів, обшуках офісів та виробничих об'єктів, а найголовніше - призупиненні ліцензій на видобуток газу й конденсату.

У 2023-2024 роках були призупинені ліцензії на родовищах Васищевське та Свистунівсько-Червонолуцьке, а з листопада 2024 року призупинені ліцензії на родовищах Мехедівсько-Голотовщинське, Свиридівське та знову Васищевське.

Позов подано на підставі британсько-українського договору про взаємний захист інвестицій через Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів (ICSID).

"Компанія намагалася врегулювати спір з Україною мирним шляхом, зокрема через процедури, передбачені договором, однак ці зусилля не увінчалися успіхом. На думку компанії, своїми діями Україна порушила як свої зобов'язання за договором, так і права компанії", - йдеться в заяві Enwell Energy.

У межах арбітражного провадження компанія вимагає грошового відшкодування за збитки та шкоду, завдані, на її думку, діями України, а також відновлення ліцензій на строк, що залишився до завершення їхньої дії, та компенсації витрат.