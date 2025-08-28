«Дружбу» відновили: Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту

Росія вранці 28 серпня відновила постачання нафтопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини, припинене минулих вихідних через українські атаки. Про це повідомили міністерка економіки Словаччини Дениса Шакова й угорська нафтова компанія MOL.

"Подачу нафти до Словаччини через трубопровід "Дружба" відновлено! Сподіваюся, ситуація залишиться стабільною і більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - написала у Facebook словацька міністерка.

Компанія MOL, яка керує нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, повідомила, що нафта надійшла в обидві країни, але не розкрила деталей.

Причиною зупинки постачання стала атака на нафтопровід, яку українські військові здійснили ще 22 серпня неподалік кордону Росії та Білорусі. Це був уже третій такий інцидент за місяць. Цього разу, за ​​заявами Угорщини, для удару використовувалися ракети, а не дрони.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні заявив, що постачання можуть відновитися 28 серпня у тестовому режимі в обсягах, нижчих від стандартних.

За словами угорського міністра, пошкодження були "настільки значними", що роботи з відновлення займуть кілька днів.