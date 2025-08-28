Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Дружбу» відновили: Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту
14:26 28.08.2025 |
Росія вранці 28 серпня відновила постачання нафтопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини, припинене минулих вихідних через українські атаки. Про це повідомили міністерка економіки Словаччини Дениса Шакова й угорська нафтова компанія MOL.
"Подачу нафти до Словаччини через трубопровід "Дружба" відновлено! Сподіваюся, ситуація залишиться стабільною і більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - написала у Facebook словацька міністерка.
Компанія MOL, яка керує нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, повідомила, що нафта надійшла в обидві країни, але не розкрила деталей.
Причиною зупинки постачання стала атака на нафтопровід, яку українські військові здійснили ще 22 серпня неподалік кордону Росії та Білорусі. Це був уже третій такий інцидент за місяць. Цього разу, за заявами Угорщини, для удару використовувалися ракети, а не дрони.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні заявив, що постачання можуть відновитися 28 серпня у тестовому режимі в обсягах, нижчих від стандартних.
За словами угорського міністра, пошкодження були "настільки значними", що роботи з відновлення займуть кілька днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія інвестує $125 млн у відновлення України
|«Дружбу» відновили: Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту
|Через ворожу атаку пошкоджені енергооб'єкти у кількох областях, є локальні відключення
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3102 грн/$1
|Кабмін планує перезапустити лотерейний ринок. Він понад 10 років у підвішеному стані
|Господарський кодекс України втратив чинність: державних підприємств більше не буде
Бізнес
|Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ