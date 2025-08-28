Авторизация

Через ворожу атаку пошкоджені енергооб'єкти у кількох областях, є локальні відключення

 

Через масовану атаку у ніч на 28 серпня пошкоджені об'єкти енергетики у кількох областях, триває заживлення споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Внаслідок нічної ворожої ракетно-дронової атаки - пошкоджені енергооб'єкти у кількох областях. Як наслідок - є локальні відключення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", - йдеться у повідомленні.

Укренерго зауважує, що споживання електрики знижується другий день поспіль. Так, станом на 9:30 четверга воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причиною цього є ясна погода на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Враховуючи погодні умови, оператор енергосистеми радить перенести активне споживання електрики на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 17:00.
 

