Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія завдала значних ушкоджень газотранспортній інфраструктурі на Полтавщині
12:29 27.08.2025 |
У ніч з 26 на 27 серпня російські загарбники безпілотниками атакували енергетичні та газотранспортні обʼєкти у шести областях країни.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
У Міністерстві енергетики повідомили, що на Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.
Загалом росіяни атакували обʼєкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.
Триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.
"Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання", - додали у Міненерго.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
|FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
|FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Уряд підтримав законопроєкт щодо обміну даними про «цифрові доходи»
|Виплати для ВПО продовжили на пів року: яких категорій це стосується
|Кабмін розширив програму «єВідновлення» на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко
|Заявки на «Пакунок школяра» подали майже 100 тисяч родин — Мінсоцполітики
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,03% до 58,85 грн/л, на дизельне пальне - на 0,02% до 55,97 грн/л
|Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища «Добра» в Кіровоградській області - Свириденко
|Нафта помірно дешевшає, Brent торгується на рівні $67,1 за барель
Бізнес
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках