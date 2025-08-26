ВАКС звільнив ексглаву НКРЕКП Кривенко від відповідальності у справі Роттердам+

Колишня голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи Роттердам+.

"Справу Роттердам+ щодо мене остаточно закрито. Сьогодні рішення суду про мою непричетність набуло чинності. Мене звільнено від будь-якої кримінальної відповідальності", - написала Кривенко у Facebook у вівторок, 26 серпня.

Згідно з оприлюдненою копією постанови, ВАКС звільнив Кривенко від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Кривенко звинувачувалася у цій справі за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем).

Фото: Оксана Кривенко / Facebook

"Я ніколи не була і не могла бути причетною до цієї справи. Це довга і непроста історія, яка нарешті завершилася", - додала Кривенко й зазначила, що "попереду нові виклики".

За даними Інтерфакс-Україна, Оксану Кривенко називали однією з претенденток на посаду генерального директора Оператора газотранспортної системи України. У травні 2025 року її було призначено на посаду директорки з регуляторних питань ОГТСУ.

Приймання заявок на посаду голови ОГТСУ завершився 31 березня, але ні про рішення, ні про скасування конкурсу не повідомлялося.

У січні 2024 року Спеціалізована антикорпрокуратура передала до суду другий епізод однієї з найгучніших справ в історії НАБУ - про махінації з цінами на вугілля й електроенергію. Обвинуваченими у справі були, зокрема, колишні голови НКРЕКП Дмитро Вовк і Оксана Кривенко.