Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е низці обленерго з умовою подальших пріоритетних розрахунків з «Укренерго»

 

Національний енергорегулятор НКРЕКП підвищив тарифи на розподіл е/е низки операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) за результатами коригування структури тарифів після перевірок діяльності в попередні роки з тим, щоб вони пріоритетно спрямували ці кошти на погашення боргів перед НЕК "Укренерго" та на підготовку до опалювального сезону.

Таке рішення прийняте на засіданні регулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн. Підвищення тарифі складає мінімум 0,6% ("Тернопільобленерго", 1 клас напруги), максимум – 48,6% ("Рівнеобленерго", 2 клас напруги). Рішення вступає в силу з 1 вересня 2025 року.

"Повертаємо ОСР кошти по прийнятим рішенням за минулі періоди за результатами перевірок", – пояснив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Згідно з проєктам постанов, які стосуються 18 ОСР, що працюють за RAB-тарифом, кошти, отримані протягом вересня – грудня 2025 року за рахунок включення до структури тарифів на послуги з розподілу е/е залишкових позитивних сум коригувань, рішення за якими прийнято за результатами перевірок ліцензованої діяльності у 2021-2023 роках, пріоритетно спрямовувати на оплату за зобов’язаннями перед оператором системи передачі та виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Як зазначив під час засідання комісії, зокрема, голова правління "Кіровоградобленерго" Володимир Чернявський, борги перед НЕК "Укренерго", які складають 500 млн грн, є болючою проблемою для ОСР, і рішення НКРЕКП про перегляд тарифу на останні чотири місяці року дасть можливість розрахуватися з НЕК.

Віцепрезидент з питань енергетики Міжнародної торгової палати України Олександр Трохимець назвав рішення, яке розглядає НКРЕКП, направленим на збалансування інтересів всіх учасників ринку.

"Це рішення не з’явилося просто так, це результати перевірки і відповідно прийняті рішення, які дозволять збалансувати і ОСР, і ОСП, і покращити ситуацію з боргами, які створилися за ці роки, в тому числі, через війну, коли були втрачені основні фонди як і НЕК, так і ОСР. Джерелами їхнього відновлення є тільки тариф", – прокоментував Трохимець.

За словами члена правління "Укренерго" Івана Юрика, НЕК направлятиме отримані від ОСР кошти генерації.

Представники споживачів е/е, зокрема "Покровського ГЗК" та "Нікопольського заводу феросплавів", які були зареєстровані на обговорення проєкту рішення, не брали в ньому участі.

Іншим рішенням НКРЕКП схвалила підвищення з 1 жовтня тарифів для іншої групи обленерго: "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", також ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".


Тарифи на розподіл е/е з 01.09.2025 року по (грн/МВт*год без ПДВ)

  Чинні тарифи Тарифи з 01.09.25 Зміни (%)
  RAB-тарифи на розподіл е/е
  1 клас 2 клас 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас
Вінницяобленерго 377,46 2 237,25 421,30 2 674,57 11,6 19,5
Волиньобленерго 288,56 1 856,78 318,19 2 308,93 10,3 24,4
ДТЕК Дніпровські електромережі 252,89 1 428,98 286,14 1 720,73 13,1 20,4
ДТЕК Донецькі електромережі 546,43 2 811,07 - -  
Житомиробленерго 370,66 1 854,84 412,05 2 225,32 11,2 20
Закарпаттяобленерго 528,23 2 373,85 616,84 2 888,83 16,8 21,7
Запоріжжяобленерго 223,69 2 070,08 - -  
ДТЕК Київські електромережі 246,51 812,60 270,47 900,47 9,7 10,8
ДТЕК Київські регіональні електромережі 449,23 1 707,13 497,40 2 036,38 10,7 19,3
Кіровоградобленерго 494,14 1 810,04 617,07 2 669,90 24,9 47,5
Львівобленерго 353,78 1 763,39 364,91 1 865,16 3,1 5,8
Миколаївобленерго 542,42 2 311,63 - -  
ДТЕК Одеські електромережі 345,04 1 972,19 406,37 2 546,01 17,8 29
Полтаваобленерго 279,71 1 989,02 338,95 2 578,03 21,2 29,6
Прикарпаттяобленерго 376,26 2 278,90 439,44 2 891,94 16,8 26,9
Рівнеобленерго 291,35 1 528,09 379,05 2 270,71 30,1 48,6
Сумиобленерго 366,31 2 540,38 - -  
Тернопільобленерго 437,09 2 256,66 439,53 2 283,59 0,6 1,2
Харківобленерго 491,82 2 015,04 - -  
Херсонобленерго 574,78 1 787,40 - -  
Хмельницькобленерго 457,61 2 213,82 567,52 3 109,45 24 40,5
Черкасиобленерго 287,63 1 929,64 291,70 1 995,33 1,4 3,4
Чернівціобленерго 226,44 1 676,15 268,34 2 391,36 18,5 42,7
Чернігівобленерго 489,49 2 360,14 497,36 2 441,70 1,6 3,5
ДТЕК Високовольтні мережі 143,57 3 363,70 - -  
ПЕЕМ "ЦЕК" 219,75 1 541,83 - -  

Джерело: розрахунки агентства "Інтерфакс-Україна" за проєктами постанов НКРЕКП, розміщеними на сайті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес