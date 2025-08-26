Фінансові новини
26.08.25
16:15
RSS
мапа сайту
НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е низці обленерго з умовою подальших пріоритетних розрахунків з «Укренерго»
14:32 26.08.2025 |
Національний енергорегулятор НКРЕКП підвищив тарифи на розподіл е/е низки операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) за результатами коригування структури тарифів після перевірок діяльності в попередні роки з тим, щоб вони пріоритетно спрямували ці кошти на погашення боргів перед НЕК "Укренерго" та на підготовку до опалювального сезону.
Таке рішення прийняте на засіданні регулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн. Підвищення тарифі складає мінімум 0,6% ("Тернопільобленерго", 1 клас напруги), максимум – 48,6% ("Рівнеобленерго", 2 клас напруги). Рішення вступає в силу з 1 вересня 2025 року.
"Повертаємо ОСР кошти по прийнятим рішенням за минулі періоди за результатами перевірок", – пояснив голова НКРЕКП Юрій Власенко.
Згідно з проєктам постанов, які стосуються 18 ОСР, що працюють за RAB-тарифом, кошти, отримані протягом вересня – грудня 2025 року за рахунок включення до структури тарифів на послуги з розподілу е/е залишкових позитивних сум коригувань, рішення за якими прийнято за результатами перевірок ліцензованої діяльності у 2021-2023 роках, пріоритетно спрямовувати на оплату за зобов’язаннями перед оператором системи передачі та виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.
Як зазначив під час засідання комісії, зокрема, голова правління "Кіровоградобленерго" Володимир Чернявський, борги перед НЕК "Укренерго", які складають 500 млн грн, є болючою проблемою для ОСР, і рішення НКРЕКП про перегляд тарифу на останні чотири місяці року дасть можливість розрахуватися з НЕК.
Віцепрезидент з питань енергетики Міжнародної торгової палати України Олександр Трохимець назвав рішення, яке розглядає НКРЕКП, направленим на збалансування інтересів всіх учасників ринку.
"Це рішення не з’явилося просто так, це результати перевірки і відповідно прийняті рішення, які дозволять збалансувати і ОСР, і ОСП, і покращити ситуацію з боргами, які створилися за ці роки, в тому числі, через війну, коли були втрачені основні фонди як і НЕК, так і ОСР. Джерелами їхнього відновлення є тільки тариф", – прокоментував Трохимець.
За словами члена правління "Укренерго" Івана Юрика, НЕК направлятиме отримані від ОСР кошти генерації.
Представники споживачів е/е, зокрема "Покровського ГЗК" та "Нікопольського заводу феросплавів", які були зареєстровані на обговорення проєкту рішення, не брали в ньому участі.
Іншим рішенням НКРЕКП схвалила підвищення з 1 жовтня тарифів для іншої групи обленерго: "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", також ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Тарифи на розподіл е/е з 01.09.2025 року по (грн/МВт*год без ПДВ)
|Чинні тарифи
|Тарифи з 01.09.25
|Зміни (%)
|RAB-тарифи на розподіл е/е
|1 клас
|2 клас
|1 клас
|2 клас
|1 клас
|2 клас
|Вінницяобленерго
|377,46
|2 237,25
|421,30
|2 674,57
|11,6
|19,5
|Волиньобленерго
|288,56
|1 856,78
|318,19
|2 308,93
|10,3
|24,4
|ДТЕК Дніпровські електромережі
|252,89
|1 428,98
|286,14
|1 720,73
|13,1
|20,4
|ДТЕК Донецькі електромережі
|546,43
|2 811,07
|-
|-
|Житомиробленерго
|370,66
|1 854,84
|412,05
|2 225,32
|11,2
|20
|Закарпаттяобленерго
|528,23
|2 373,85
|616,84
|2 888,83
|16,8
|21,7
|Запоріжжяобленерго
|223,69
|2 070,08
|-
|-
|ДТЕК Київські електромережі
|246,51
|812,60
|270,47
|900,47
|9,7
|10,8
|ДТЕК Київські регіональні електромережі
|449,23
|1 707,13
|497,40
|2 036,38
|10,7
|19,3
|Кіровоградобленерго
|494,14
|1 810,04
|617,07
|2 669,90
|24,9
|47,5
|Львівобленерго
|353,78
|1 763,39
|364,91
|1 865,16
|3,1
|5,8
|Миколаївобленерго
|542,42
|2 311,63
|-
|-
|ДТЕК Одеські електромережі
|345,04
|1 972,19
|406,37
|2 546,01
|17,8
|29
|Полтаваобленерго
|279,71
|1 989,02
|338,95
|2 578,03
|21,2
|29,6
|Прикарпаттяобленерго
|376,26
|2 278,90
|439,44
|2 891,94
|16,8
|26,9
|Рівнеобленерго
|291,35
|1 528,09
|379,05
|2 270,71
|30,1
|48,6
|Сумиобленерго
|366,31
|2 540,38
|-
|-
|Тернопільобленерго
|437,09
|2 256,66
|439,53
|2 283,59
|0,6
|1,2
|Харківобленерго
|491,82
|2 015,04
|-
|-
|Херсонобленерго
|574,78
|1 787,40
|-
|-
|Хмельницькобленерго
|457,61
|2 213,82
|567,52
|3 109,45
|24
|40,5
|Черкасиобленерго
|287,63
|1 929,64
|291,70
|1 995,33
|1,4
|3,4
|Чернівціобленерго
|226,44
|1 676,15
|268,34
|2 391,36
|18,5
|42,7
|Чернігівобленерго
|489,49
|2 360,14
|497,36
|2 441,70
|1,6
|3,5
|ДТЕК Високовольтні мережі
|143,57
|3 363,70
|-
|-
|ПЕЕМ "ЦЕК"
|219,75
|1 541,83
|-
|-
Джерело: розрахунки агентства "Інтерфакс-Україна" за проєктами постанов НКРЕКП, розміщеними на сайті.
