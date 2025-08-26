НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е низці обленерго з умовою подальших пріоритетних розрахунків з «Укренерго»

Національний енергорегулятор НКРЕКП підвищив тарифи на розподіл е/е низки операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) за результатами коригування структури тарифів після перевірок діяльності в попередні роки з тим, щоб вони пріоритетно спрямували ці кошти на погашення боргів перед НЕК "Укренерго" та на підготовку до опалювального сезону.

Таке рішення прийняте на засіданні регулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн. Підвищення тарифі складає мінімум 0,6% ("Тернопільобленерго", 1 клас напруги), максимум – 48,6% ("Рівнеобленерго", 2 клас напруги). Рішення вступає в силу з 1 вересня 2025 року.

"Повертаємо ОСР кошти по прийнятим рішенням за минулі періоди за результатами перевірок", – пояснив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Згідно з проєктам постанов, які стосуються 18 ОСР, що працюють за RAB-тарифом, кошти, отримані протягом вересня – грудня 2025 року за рахунок включення до структури тарифів на послуги з розподілу е/е залишкових позитивних сум коригувань, рішення за якими прийнято за результатами перевірок ліцензованої діяльності у 2021-2023 роках, пріоритетно спрямовувати на оплату за зобов’язаннями перед оператором системи передачі та виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Як зазначив під час засідання комісії, зокрема, голова правління "Кіровоградобленерго" Володимир Чернявський, борги перед НЕК "Укренерго", які складають 500 млн грн, є болючою проблемою для ОСР, і рішення НКРЕКП про перегляд тарифу на останні чотири місяці року дасть можливість розрахуватися з НЕК.

Віцепрезидент з питань енергетики Міжнародної торгової палати України Олександр Трохимець назвав рішення, яке розглядає НКРЕКП, направленим на збалансування інтересів всіх учасників ринку.

"Це рішення не з’явилося просто так, це результати перевірки і відповідно прийняті рішення, які дозволять збалансувати і ОСР, і ОСП, і покращити ситуацію з боргами, які створилися за ці роки, в тому числі, через війну, коли були втрачені основні фонди як і НЕК, так і ОСР. Джерелами їхнього відновлення є тільки тариф", – прокоментував Трохимець.

За словами члена правління "Укренерго" Івана Юрика, НЕК направлятиме отримані від ОСР кошти генерації.

Представники споживачів е/е, зокрема "Покровського ГЗК" та "Нікопольського заводу феросплавів", які були зареєстровані на обговорення проєкту рішення, не брали в ньому участі.

Іншим рішенням НКРЕКП схвалила підвищення з 1 жовтня тарифів для іншої групи обленерго: "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", також ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".



Тарифи на розподіл е/е з 01.09.2025 року по (грн/МВт*год без ПДВ)

Чинні тарифи Тарифи з 01.09.25 Зміни (%) RAB-тарифи на розподіл е/е 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас Вінницяобленерго 377,46 2 237,25 421,30 2 674,57 11,6 19,5 Волиньобленерго 288,56 1 856,78 318,19 2 308,93 10,3 24,4 ДТЕК Дніпровські електромережі 252,89 1 428,98 286,14 1 720,73 13,1 20,4 ДТЕК Донецькі електромережі 546,43 2 811,07 - - Житомиробленерго 370,66 1 854,84 412,05 2 225,32 11,2 20 Закарпаттяобленерго 528,23 2 373,85 616,84 2 888,83 16,8 21,7 Запоріжжяобленерго 223,69 2 070,08 - - ДТЕК Київські електромережі 246,51 812,60 270,47 900,47 9,7 10,8 ДТЕК Київські регіональні електромережі 449,23 1 707,13 497,40 2 036,38 10,7 19,3 Кіровоградобленерго 494,14 1 810,04 617,07 2 669,90 24,9 47,5 Львівобленерго 353,78 1 763,39 364,91 1 865,16 3,1 5,8 Миколаївобленерго 542,42 2 311,63 - - ДТЕК Одеські електромережі 345,04 1 972,19 406,37 2 546,01 17,8 29 Полтаваобленерго 279,71 1 989,02 338,95 2 578,03 21,2 29,6 Прикарпаттяобленерго 376,26 2 278,90 439,44 2 891,94 16,8 26,9 Рівнеобленерго 291,35 1 528,09 379,05 2 270,71 30,1 48,6 Сумиобленерго 366,31 2 540,38 - - Тернопільобленерго 437,09 2 256,66 439,53 2 283,59 0,6 1,2 Харківобленерго 491,82 2 015,04 - - Херсонобленерго 574,78 1 787,40 - - Хмельницькобленерго 457,61 2 213,82 567,52 3 109,45 24 40,5 Черкасиобленерго 287,63 1 929,64 291,70 1 995,33 1,4 3,4 Чернівціобленерго 226,44 1 676,15 268,34 2 391,36 18,5 42,7 Чернігівобленерго 489,49 2 360,14 497,36 2 441,70 1,6 3,5 ДТЕК Високовольтні мережі 143,57 3 363,70 - - ПЕЕМ "ЦЕК" 219,75 1 541,83 - -

Джерело: розрахунки агентства "Інтерфакс-Україна" за проєктами постанов НКРЕКП, розміщеними на сайті.