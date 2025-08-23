Фінансові новини
- 23.08.25
- 02:11
RSS
мапа сайту
Нацкомісія підвищить тарифи 18 обленерго з 1 вересня: вони зростуть на 14-23%
23:16 22.08.2025 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи для низки компаній-операторів систем розподілу електроенергії (так звані "обленерго") з 1 вересня 2025 року.
Відповідні рішення НКРЕКП планує затвердити на засіданні наступного вівторка, 26 серпня, повідомляє галузеве видання ExPro.
Зокрема, на цьому засіданні планують підвищити тарифи для 18 обленерго.
За розрахунками видання, тарифи на послуги з розподілу для споживачів першого класу напруги планується збільшити в середньому на 14%, для другого класу напруги - на 23%.
Найбільше можуть зрости тарифи для клієнтів "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго". Найменше - для "Чернігівобленерго", "Черкасиобленерго" та "Львівобленерго".
Крім того, з 1 жовтня НКРЕКП планує переглянути тарифи на розподіл для компаній, які працюють у прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про "Запоріжжяобленерго", "Миколаївобленерго", "Сумиобленерго", "Харківобленерго" та ПЕЕМ ЦЕК. На засіданні 26 серпня регулятор планує схвалити відповідні проєкти постанов.
Як повідомлялося, 28 липня на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено проєкти постанов щодо змін тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, тобто тарифи так званих "обленерго". Зростання тарифів заплановане залежно від кожного окремого ОСР у межах 0,56-24,88% для споживачів та операторів установок зберігання енергії для першого класу напруги та 1,19-47,01% - для другого класу напруги.
Раніше НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.
