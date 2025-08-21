Росія вдруге за тиждень вдарила по українській ГТС, пошкодження локалізовано, – Міненерго

У ніч на 21 серпня російські окупаційні війська знову атакували один із об'єктів газотранспортної системи України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 19 серпня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області. Зокрема, тоді кілька десятків дронів вже атакували один із виробничих об'єктів газотранспортної системи України, зазначали у Міненерго.

Раніше, у ніч на 6 серпня, Росія атакувала компресорну станцію "Оператора ГТС України" в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, яка використовувалася для імпорту газу до України Трансбалканським газопроводом з Азербайджану та із США через LNG-термінали у Греції.