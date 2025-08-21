Кабмін пропонує Раді посилити державний нагляд на ринку електроенергії

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії», що передбачає посилення державного нагляду за ринком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Подальше схвалення парламентом цього законопроєкту посилить інституційні можливості держави та дозволить забезпечити ефективний моніторинг й зменшити ризики недопостачання електроенергії, які щороку призводять до мільйонних збитків для економіки", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт передбачає посилення відповідальність учасників ринку електроенергії за дотриманням графіків ремонту та модернізації обладнання, накопичення необхідних запасів палива та інших заходів, необхідних для забезпечення енергетичної безпеки країни. Крім того, пропонується удосконалити контроль над діями операторів системи передачі та розподілу енергії під час застосування ними вимушених заходів обмеження споживання електроенергії.