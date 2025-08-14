Авторизация

Мешканці прифронтових територій отримають компенсацію за 100 кВт електроенергії, – Кабмін

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення компенсувати кожному домогосподарства на прифронтових територіях оплату 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Виділяємо 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця", - написала Свириденко.

Вона додала, що уряд також скасував адміністративні збори та державні мита для мешканців прифронтових територій.

"Реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною", - зазначила прем'єрка.

За словами Свириденко, Кабмін також підвищив оплату суспільно корисних робіт на територіях поблизу фронту на 33%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5149
  0,0881
 0,21
EUR
 1
 48,6472
  0,5714
 1,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,06
EUR 48,4600  0,13 0,27 48,4900  0,13 0,27

