Мешканці прифронтових територій отримають компенсацію за 100 кВт електроенергії, – Кабмін
10:05 14.08.2025 |
Кабінет Міністрів ухвалив рішення компенсувати кожному домогосподарства на прифронтових територіях оплату 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.
"Виділяємо 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця", - написала Свириденко.
Вона додала, що уряд також скасував адміністративні збори та державні мита для мешканців прифронтових територій.
"Реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною", - зазначила прем'єрка.
За словами Свириденко, Кабмін також підвищив оплату суспільно корисних робіт на територіях поблизу фронту на 33%.
