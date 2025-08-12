Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

 

Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 10 днів серпня 2025 року становив 5 348,55 грн/МВт*год, що на 4,7% вище ніж за аналогічний період липня поточного року (5 108,72 грн/МВт*год).

Як повідомлялося, за 10 днів липня вказаний показник зріс на 6,8% у порівнянні з аналогічним періодом червня - до 5 108,72 грн/МВт*год з 4 785,37 грн/МВт*год. Таким чином середній подекадний індекс BASE з початку серпня продовжив своє зростання другий місяць поспіль.

Своєю чергою, за даними АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за першу декаду серпня була зафіксована на рівні 5 409,87 грн/МВт*год, що на 3,9% більше ніж за 10 днів липня (5 203,68 грн/МВт*год).

Водночас, на внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 10 днів серпня е/е становила 5 465,20 грн/МВт*год, що на 10,6% вище показника за аналогічний період липня - 4 942,92 грн/МВт*год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 10 днів серпня 2025 р. становить 831 382,1 МВт*год, на ВДР акцептовано - 59 401,3 МВт*год. У порівнянні з першою декадою липня обсяг торгів на РДН за першу декаду зменшився на 6,95%, на ВДР обсяг торгів зріс на 3,22%", - зазначив "Оператор ринку".

Раніше повідомлялося, що Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку е/е на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Як вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець, ключовими причинами зростання ціни виробленої в Україні кіловат-години з початку року до найвищих у Європі значень є монопольне становище на ринку НАЕК "Енергоатом", який виробляє більше половини е/е в Україні, а також її обмежений імпорт.

За даними ENTSOE, Україна у липні 2025 року п'ять разів (18, 27-30 липня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Натомість у червні лідирувала за вказаним показником шість разів (1, 7, 8, 10, 28 і 29 червня), у травні - 11 разів (1-8, 11, 17 і 25 травня), у квітні - п'ять (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

Україна за підсумками 2024 року за середнім показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес