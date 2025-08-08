Авторизация

В Україні з'явився новий орган для розвитку біоенергетики сільського господарства

 

Кабінет міністрів створив Координаційну раду з питань розвитку біоенергетичного потенціалу сільського господарства. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Новий орган очолить міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Рада має об'єднати зусилля влади, бізнесу та експертів для розвитку біоенергетики та пришвидшення ухвалення рішень у цій сфері.

До її складу увійшли представники ключових міністерств та державних органів, а також до роботи можуть залучати науковців, підприємців та міжнародних фахівців.

Відповідно до своїх повноважень Рада буде, зокрема:

* сприяти скоординованій роботі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, експертного середовища у сфері розвитку біоенергетики;

* вивчати проблемні питання та пропонувати шляхи їх розв'язання;

* надавати уряду пропозиції щодо вдосконалення відповідної нормативно-правової бази.

Серед пріоритетних завдань нового органу - збільшення частки використання біопалива в Україні, розвиток сировинної бази для виробництва біопалива, скорочення виробничих витрат, наприклад, пов'язаних із логістикою тощо.
