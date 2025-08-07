Фінансові новини
Україна накопичила 10 млрд куб м газу в сховищах
17:47 07.08.2025 |
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 5 серпня перевищили 10 млрд куб м, як свідчать дані ExPro. Сховища заповнені на 32,3%.
Цьогорічні запаси в сховищах залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, проте відставання від минулого року скорочується. Вперше з початку року відставання опустилося нижче 10%. Так, у порівнянні з минулим роком у ПСГ зберігається на 9% або 990 млн куб м менше газу.
Як повідомляло ExPro, запаси газу в українських ПСГ 17 липня перевищили 9 млрд куб м.
Закачування газу
Обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. Так, у липні 2025 р. до українських ПСГ закачано 1,69 млрд куб м природного газу, в 1,9 разів більше, ніж у липні 2024 р. Також це найбільший місячний обсяг закачування газу до ПСГ за два роки, з липня 2023 р.
На початку серпня обсяги закачування газу залишаються на рівні близько 50 млн куб м на добу, в 1,8 разів вище, ніж на початку серпня 2024 р. Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських ПСГ закачано майже 4,65 млрд куб м природного газу, майже в 1,6 разів більше, ніж минулого року.
Імпорт газу
Вищі обсяги закачування газу до підземних сховищ пов'язані, перш за все, з активним імпортом природного газу. Так, у липні обсяги імпорту зросли до 833 млн куб м, найвищого рівня за майже два роки. З початком серпня імпорт газу знизився на 26%, проте залишається на рівні понад 20 млн куб м на добу. Як і у липні, основу частину природного газу імпортує НАК «Нафтогаз України».
Скільки потрібно газу?
Для накопичення 13,2 млрд куб м газу в сховищах до 1 листопада Україні потрібно закачати близько 3,2 млрд куб м у серпні-жовтні. Частину обсягів вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку. Крім того, Україні потрібно імпортувати близько 1,7 млрд куб м газу впродовж серпня-жовтня, що цілком реалістично з нинішніми темпами імпорту.
