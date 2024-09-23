ГТС України зможе працювати в реверсі у разі припинення транзиту газу в Європу - джерело в уряді

Українська газотранспортна система технічно готова до роботи в реверсному режимі після припинення наприкінці цього року дії контракту на транзит російського природного газу в Європу, повідомило джерело в уряді.

У спілкуванні з журналістами воно зазначило, що відповідні запевнення щодо можливості постачання газу українським споживачам за відсутності його транзиту до Європи дала НАК "Нафтогаз України".

Коментуючи можливість постачань 2025 року природного газу за контрактом між європейськими компаніями та Азербайджаном, джерело зазначило, що наразі до уряду з подібними пропозиціями ніхто не звертався.

Водночас воно наголосило, що згідно зі ст. 272 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна зобов'язана забезпечити такий транзит у разі надходження відповідних звернень європейських партнерів, нагадавши, що Угорщину і Словаччину не обмежують санкціями в закупівлях трубопровідного газу.

Як приклад співрозмовник навів перехід угорської компанії MOL на закупівлю російської нафти на кордоні з Білоруссю та її транзит українським нафтопроводом.

Джерело зазначило, що тепер контрагентом "Укртранснафти", "дочки" "Нафтогазу України", виступає угорська компанія, яка вже перерахувала перший транш оплати за такі послуги, і такий варіант є більш кращим, ніж робота раніше з російською "Транснефтью".

За словами співрозмовника, в уряді України в майбутньому сподіваються на повну відмову в Європі від російських енергоносіїв з огляду на зростання альтернативних постачань і появу нових маршрутів транспортування, зокрема, з Хорватії, вартість яких знижуватиметься зі зростанням обсягів.

Водночас джерело зазначило, що наразі такі обмеження для Словаччини та Угорщини відсутні. Ці країни надають пошкодженій російськими ударами енергосистемі України суттєву підтримку поставками електроенергії, додав він.

За його словами, зокрема, Угорщина та Словаччина за час війни жодного разу не відмовляли в аварійній допомозі українській енергосистемі, хоча з боку Польщі таке було.

Джерело також наголосило на важливості створення запасів дизельного пального в європейських країнах-сусідах України, адже тільки в лікарнях стоять 12 тис. дизельних генераторів середньою потужністю по 1 МВт, ними також забезпечено 80% закладів освіти, і у великих обсягах дизель-генератори закуповували бізнес і населення.