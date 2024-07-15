Середньозважена ціна е/е на РДН у першій декаді липня зросла на 23,7%

В Україні продовжують зростати ціни на внутрішньому спотовому ринку електричної енергії, зокрема, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на ринку "на добу наперед" (РДН) за перші 10 днів липня 2024 року становила 5 946,15 грн/МВт-год, підвищившись порівняно з аналогічним періодом червня на 23,7% - з 4 806,93 грн/МВт-год.

Своєю чергою, як повідомило АТ "Оператор ринку", ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН у першій декаді липня було зафіксовано на рівні 5 610,75 грн/МВт-год, що на 25,4% більше, ніж за перші 10 днів червня - 4 473,10 грн/МВт-год.

Водночас на внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої е/е зафіксована на рівні 5 755,42 грн/МВт-год, що близько до показника першої декади червня - 5 746,80 грн/МВт-год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 10 днів липня 2024 року становить 606 432,6 МВт-год, на ВДР акцептовано 58 187,1 МВт-год. Порівняно з першою декадою червня обсяг торгів на РДН за першу декаду липня знизився на 3,95%, на ВДР обсяг торгів упав на 35,26%", - зазначив "Оператор ринку".

Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за перші 10 днів червня 2024 року становила 4 806,93 грн/МВт-год, підвищившись порівняно з аналогічним періодом травня на 18,9% - з 4 040,26 грн/МВт-год. Своєю чергою, середньозважена ціна е/е на РДН за перші 10 днів травня 2024 року становила 4 040,26 грн/МВт-год, підвищившись порівняно з першою декадою квітня на 61,9% - з 2 494,10 грн/МВт-год.

За даними телеграм-каналу DaM Europe, у червні на РДН України 12 разів формувався найвищий добовий показник

індексу ціни BASE порівняно з країнами ЄС. У травні максимальне значення індексу ціни BASE в Європі фіксувалося на українському спотовому ринку 11 разів, у квітні - п'ять разів, березні - шість разів, лютому - один раз і січні - два рази.

Як повідомлялося, внаслідок масованих російських атак у березні-червні цього року в українській енергосистемі було зруйновано 9,2 ГВт генерувальних потужностей. Наразі українська енергосистема працює в умовах значного дефіциту е/е. Енергетики змушені частково покривати дефіцит за рахунок аварійної допомоги та імпорту е/е із сусідніх країн ЄС, а також обмежувати потужність споживання промислових і побутових споживачів.