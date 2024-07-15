Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Середньозважена ціна е/е на РДН у першій декаді липня зросла на 23,7%

 

В Україні продовжують зростати ціни на внутрішньому спотовому ринку електричної енергії, зокрема, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на ринку "на добу наперед" (РДН) за перші 10 днів липня 2024 року становила 5 946,15 грн/МВт-год, підвищившись порівняно з аналогічним періодом червня на 23,7% - з 4 806,93 грн/МВт-год.

Своєю чергою, як повідомило АТ "Оператор ринку", ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН у першій декаді липня було зафіксовано на рівні 5 610,75 грн/МВт-год, що на 25,4% більше, ніж за перші 10 днів червня - 4 473,10 грн/МВт-год.

Водночас на внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена вартість акцептованої е/е зафіксована на рівні 5 755,42 грн/МВт-год, що близько до показника першої декади червня - 5 746,80 грн/МВт-год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 10 днів липня 2024 року становить 606 432,6 МВт-год, на ВДР акцептовано 58 187,1 МВт-год. Порівняно з першою декадою червня обсяг торгів на РДН за першу декаду липня знизився на 3,95%, на ВДР обсяг торгів упав на 35,26%", - зазначив "Оператор ринку".

Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за перші 10 днів червня 2024 року становила 4 806,93 грн/МВт-год, підвищившись порівняно з аналогічним періодом травня на 18,9% - з 4 040,26 грн/МВт-год. Своєю чергою, середньозважена ціна е/е на РДН за перші 10 днів травня 2024 року становила 4 040,26 грн/МВт-год, підвищившись порівняно з першою декадою квітня на 61,9% - з 2 494,10 грн/МВт-год.

За даними телеграм-каналу DaM Europe, у червні на РДН України 12 разів формувався найвищий добовий показник

індексу ціни BASE порівняно з країнами ЄС. У травні максимальне значення індексу ціни BASE в Європі фіксувалося на українському спотовому ринку 11 разів, у квітні - п'ять разів, березні - шість разів, лютому - один раз і січні - два рази.

Як повідомлялося, внаслідок масованих російських атак у березні-червні цього року в українській енергосистемі було зруйновано 9,2 ГВт генерувальних потужностей. Наразі українська енергосистема працює в умовах значного дефіциту е/е. Енергетики змушені частково покривати дефіцит за рахунок аварійної допомоги та імпорту е/е із сусідніх країн ЄС, а також обмежувати потужність споживання промислових і побутових споживачів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0107
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 44,7263
  0,0403
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6109  0,02 0,05 41,2383  0,00 0,01
EUR 44,2217  0,12 0,27 44,9970  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0000  0,06 0,16 41,0200  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес