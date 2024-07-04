Промисловці просять знизити до 50% з 80% частку імпорту е/е для стабільних поставок, Міненерго вважає це наразі неможливим

Представники великих промислових підприємств України закликали уряд України переглянути рішення про збільшення частки імпорту електроенергії з 50% до 80% для відсутності обмежень у постачанні, Міненерго заявляє про неможливість зробити це наразі через значний дефіцит.

Під час робочої наради з проблематики імпорту е/е промпідприємствами, що відбулася в четвер під егідою Федерації роботодавців України (ФРУ), перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко констатував наявність значного дефіциту е/е через постійні обстріли.

"Щодо постанови - це не 100%, а 80%. (...) Не йдеться про зменшення 80%, лише про збільшення", - сказав заступник міністра, додавши, що наразі імпортують 1,7 ГВт*год е/е, тривають переговори щодо збільшення до 2,2 ГВт*год - "обіцяють, що за 2-3 тижні рішення ухвалять".

На нараді представники енергоструктур бізнес закликали будувати власні генерації е/е.

Зі свого боку президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков вказав на необхідність залучення до цього процесу Міністерства фінансів і Міністерства економіки для вирішення питань фінансування. Також закликав відстрочити ремонт енергоагрегатів для зниження дефіциту. Крім того, він констатував, що ухвалення цієї постанови про збільшення частки імпорту е/е до 80% ухвалювалося без обговорення, хоча питання критичне для багатьох енергоємних підприємств.

"80% для всіх було несподіваним. Потрібно було обговорювати", - сказав Каленков.

Головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко зазначив, що в Україні вартість е/е перевищує тарифи в країнах Європи і наразі становить 112,3 євро/МВт*год. Водночас у ЄС суми енергосубсидій через підвищення цін на е/е 2022 року становили EUR181 млн, 2023 року - EUR194 млн.

За його даними, найбільше страждають від ситуації в енергетиці підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК). Так, частка е/е в структурі собівартості виробництва залізорудного концентрату становить 60%, окатишів - 32%, сталевої продукції - від 3,5% до 24%. З урахуванням падіння цін на залізорудну продукцію на світових ринках, очікується зниження обсягів експорту на 15% у другому півріччі 2024 року, до 2,7-3 млн тонн.

Начальник відділу операційного маркетингу та контролю цін "Метінвест Холдингу" Максим Журавльов зазначив, що компанія працює на світових ринках і собівартість випуску продукції, в умовах жорсткої конкуренції, є вкрай важливою. У структурі собівартості продукції понад 40% займає електроенергія.

"Зараз, після ухвалення постанови про 80%, наше виробництво стає збитковим. Ми намагаємося знизити витрати, але виробляти продукцію з від'ємним значенням неможливо. Ми просто будемо зупинятися, і виробництво буде скорочуватися. Компроміс у 50% був би компромісом і для енергетики, і промисловості", - вважає менеджер, додавши, що підвищення обсягів імпорту е/е до 2,2 ГВт*год могло б певною мірою зняти спекулятивну складову (на аукціонах з імпорту е/е - ІФ-У).

В.о. директора з маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонська констатувала, що компанія дуже страждає від змін, що відбулися в енергетиці. При цьому ситуація з е/е збіглася з падінням цін на залізорудну продукцію на світових ринках.

"І це змушує замислюватися про зупинку виробництва", - сказала Блонська, закликавши проаналізувати ситуацію і в міністерствах, і в парламенті.

Раніше Федерація роботодавців України звернулася до Кабінету Міністрів із пропозицією скасувати постанову від 30 травня 2024 року №611, згідно з якою внесено зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану в Україну зі збільшенням частки її імпорту до 80% для відсутності обмежень у постачанні споживачам.

Згідно з постановою уряду від 30 травня 2024 року, внесено зміни до іншої постанови від 27 жовтня 2023 року №1127. Згідно з новою редакцією, НЕК "Укренерго" гарантує забезпечення електроенергією імпортерів, звільняючи їх від планових обмежень споживання, якщо обсяг імпорту становить щонайменше 80% у структурі споживання (раніше було 30% із травня до вересня та 50% із жовтня до квітня).