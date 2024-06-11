Україна просить збільшити імпорт електроенергії з Європи до 2,3 ГВт - перший віцепрем'єр

Україна звертається до європейських партнерів із проханням максимально сприяти збільшенню імпорту електроенергії до 2,3 ГВт із 1,7 ГВт сьогодні, заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Нам потрібне політичне і технічне рішення щодо збільшення імпорту електроенергії до 2,3 ГВт", - сказала вона на Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні у вівторок.

Свириденко зазначила, що енергетичне питання буде головною темою в ці два дні конференції, оскільки Росія вже знищила половину генерувальних потужностей України, або близько 9 ГВт, чого достатньо для забезпечення електрикою 11 млн німецьких громадян.

За її словами, крім зростання імпорту, ще трьома пріоритетами в цій сфері є швидке відновлення там, де це фізично можливо, введення до 1 ГВт потужностей цього року і ще 4 ГВт - протягом наступних двох років, а також кредитні кошти.

"Нам украй необхідне обладнання з ваших виведених з експлуатації електростанцій і пряма фінансова підтримка", - сказала, зокрема, перший віцепрем'єр.

Вона додала, що європейські, особливо німецькі компанії є світовими технологічними лідерами в цій галузі, і перші контракти буде підписано на цій конференції, проте потрібна активніша участь міжнародних фінансових організацій та експертно-кредитних агентств по всьому світу.

Свириденко наголосила, що другим ключовим завданням є забезпечення надійної протиповітряної оборони.

"Ми бачимо пряму залежність розвитку відновлення економіки від якості ППО. Завдяки захисту наших портів ми змогли збільшити обсяг експорту до 13 млн тонн вантажів (на місяць). Це практично довоєнний рівень", - пояснила перший віцепрем'єр.

Говорячи про реформи, Свириденко зазначила, що заміна слова "реформи" на слово "відновлення" в назві конференції після початку повномасштабного вторгнення означає визнання того, що реформи, об'єднані в матриці реформ, необхідні, але недостатні для прискорення економічного зростання.

"Аналіз свідчить, що самих реформ недостатньо для економічного зростання, єдиний фактор, який може стимулювати довгострокове зростання, - це інвестиції, це участь приватного сектора. Якщо Україна хоче мати шанс наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП, нам потрібні інвестиції або передання технологій розміром від $10 до $13 млрд на рік протягом наступних 10 років. Нам потрібно, щоб інвестори прийшли в Україну зараз, а не чекали, доки закінчиться війна, тому що це необхідна умова для швидкого економічного зростання і майбутньої перемоги", - підсумувала перший віцепрем'єр.