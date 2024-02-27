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АНАЛІТИКА

Україна та Болгарія прагнуть якнайшвидше реалізувати проєкт вертикального газового коридору

 

Україна та Болгарія прагнуть якнайшвидше реалізувати проєкт вертикального газового коридору, що є стратегічним маршрутом для постачання додаткових обсягів скрапленого природного газу.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з очільником уряду Болгарії Ніколаєм Денковим, передає кореспондент Укрінформу.

«Болгарія братиме активну участь у відбудові України. Особливо перспективними є енергетичний сектор, зокрема відновлювальна енергетика, а також атомна енергетика», - зазначив він.

Глава уряду підкреслив, що для України цікавим є досвід Болгарії щодо відмови від російського ядерного палива та підвищення безпеки атомних електростанцій.

«Прагнемо також разом якнайшвидше реалізувати проєкт вертикального газового коридору. Це буде стратегічний маршрут постачання додаткових обсягів скрапленого природного газу для потреб регіону», - акцентував Шмигаль.

Водночас Прем'єр-міністр поінформував, що Україна та Болгарія домовились, що профільні міністерства обох країн вивчать можливості встановлення інтерконекторів між електромережами України та Болгарії через електромережу Румунії в рамках ENTSO-E.

«Це сприятиме посиленню стабільності енергопостачання держав Південної та Східної Європи», - пояснив Шмигаль.

Окрім того, очільник українського уряду зазначив, що у планах на 2024 рік - проведення наступного засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, буде організовано українсько-болгарський бізнес-форум під патронатом торгово-промислових палат обох країн.

«В основі співпраці України та Болгарії - спільні європейські цінності, спільне бачення єдиної безпечної Європи та безпечного світу, спільне несприйняття грубої сили, варварства та агресії, яке демонструє Росія. Тому маємо величезний простір для розширення партнерства в різних сферах», - резюмував Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Болгарія будуть посилювати співпрацю у сфері військового співробітництва, виробництва зброї та розробки компенсаційного механізму.
Ключові теги: Болгарія
 

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