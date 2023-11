Данія внесе €7 мільйонів у Фонд підтримки енергетики України

До Фонду підтримки енергетики України невдовзі надійде перша частина внеску від Данії в розмірі 4 млн євро, ще 3 млн євро країна-партнерка надасть пізніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики із посиланням на зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з данським колегою.

"Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак", - повідомив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор.

Він уточнив, що найближчим часом буде внесено 4 млн євро, ще 3 млн євро надійдуть пізніше.

Зустріч українського та данського міністрів відбулася в межах міжнародної конференції «Енергія для відновлення України» (Energy for the recovery of Ukraine), організованої під патронатом Міненерго у Варшаві.

Огор наголосив, що Данія продовжить допомагати Україні у протистоянні російському агресору, зокрема на енергетичному фронті. Це чітка позиція як уряду країни, так і данського бізнесу.

Галущенко, своєю чергою, подякував за те, що Данія стала першим спонсором Фонду, зробивши грантовий внесок на суму близько 536 тис. євро. Ці кошти було спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання для 10 українських енергокомпаній.

«Під час війни українсько-данське енергетичне партнерство відіграло важливу роль для термінового ремонту та розвитку децентралізованої генерації. Ми цінуємо допомогу уряду Данії та всього народу...» - зазначив очільник Міненерго.

Як повідомлялось, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.