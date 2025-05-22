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Власник «Парусу» та готелю «Україна» Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр
18:21 22.05.2025 |
Власник бізнес-центру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа може отримати контроль над ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ), який позиціонує себе як найбільша виставкова споруда не тільки Києва, а й України.
Як повідомив Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер, він надав дозвіл кіпрській компанії Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої за даними YoiControl є Кріппа, на набуття контролю над іншою кіпрською компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, якій належить 50,04% в ТОВ "МВЦ".
Бенефіціарами ТОВ "МВЦ" вказані директор Анатолій Вікторович Ткаченко та Ткаченко Віктор Вікторович. Анатолію Ткаченко та Олені Вікторівні Ткаченко напряму належать по 12,49% ТОВ, а ще 24,98% - у венчурного корпоративного інвестфонда "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна - донька відомого київського девелопера торгівельної нерухомості Вагіфа Алієва.
МВЦ у 2024 році збільшило виручку на 71,4% - до 83,0 млн грн, а його чистий збиток скоротився у 3,3 раза - до 7,1 млн грн.
За даними на сайті центра, загальна площа комплексу - 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів - 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо у виставкові зали).
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