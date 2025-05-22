Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Власник «Парусу» та готелю «Україна» Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

 

Власник бізнес-центру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа може отримати контроль над ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ), який позиціонує себе як найбільша виставкова споруда не тільки Києва, а й України.

Як повідомив Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер, він надав дозвіл кіпрській компанії Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої за даними YoiControl є Кріппа, на набуття контролю над іншою кіпрською компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, якій належить 50,04% в ТОВ "МВЦ".

Бенефіціарами ТОВ "МВЦ" вказані директор Анатолій Вікторович Ткаченко та Ткаченко Віктор Вікторович. Анатолію Ткаченко та Олені Вікторівні Ткаченко напряму належать по 12,49% ТОВ, а ще 24,98% - у венчурного корпоративного інвестфонда "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна - донька відомого київського девелопера торгівельної нерухомості Вагіфа Алієва.

МВЦ у 2024 році збільшило виручку на 71,4% - до 83,0 млн грн, а його чистий збиток скоротився у 3,3 раза - до 7,1 млн грн.

За даними на сайті центра, загальна площа комплексу - 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів - 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо у виставкові зали).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4999
  0,0639
 0,15
EUR
 1
 46,9281
  0,0143
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0822  0,03 0,07 41,6704  0,01 0,03
EUR 46,5556  0,04 0,08 47,3300  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,03 0,07 41,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес