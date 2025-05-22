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Митниця заявила про рекордно низький рівень «сірого імпорту»
15:46 22.05.2025 |
За підсумками 2024 року рівень "сірого імпорту" в Україні досяг найнижчого показника за всі роки спостережень - 11,6%.
Про це свідчать результати опитування українських імпортерів та експортерів, передає Державна митна служба.
Так, за оцінками бізнесу, у 2018 році частка "сірого імпорту" складала 25,3%. Відтоді середній показник зменшився більш ніж удвічі, що свідчить про значне скорочення нелегального сегменту на ринку (у 2020 році - 24,2%, у 2021 - 21,1%, у 2022 - 17,3%, у 2023 - 13,4%, а в 2024 - 11,6%).
"Сірий імпорт - це товари, які потрапляють до країни з порушенням митних правил. Його наслідки відчувають усі: зменшення надходжень до бюджету, тиск на легальний бізнес, зниження рівня безпеки споживачів. Тому його мінімізація - це справжній показник змін, які відбуваються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зберегти позитивну динаміку вдалося завдяки впровадженню сучасних технічних засобів митного контролю та розвитку міжнародної взаємодії.
Окремою важливою складовою є співпраця митниці з бізнесом, яка спрямована на спільне створення чесного та передбачуваного середовища для зовнішньоекономічної діяльності, додали у ДМС.
Опитування проводив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у межах проєкту "Підтримка громадської ініціативи "За чесну та прозору митницю" за підтримки Представництва ЄС в Україні та Міжнародного фонду "Відродження".
Як повідомлялося, за перший квартал цього року експорт товарів із України становив $9,95 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт за цей період склав $18,47 млрд, або 114,7%.
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