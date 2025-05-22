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АНАЛІТИКА

«Податок на Google» приніс Україні понад 3,5 млрд грн у першому кварталі 2025 року

15:51 22.05.2025 |

Економіка

 

За перший квартал 2025 року іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету України понад 3,5 млрд грн ПДВ. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Сума надходжень від "податку на Google" становить 39,6 млн євро та $43,4 млн. Це на 9,5 млн євро і $8,9 млн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Наразі відповідні звіти подала 121 особа. Загалом в Україні вже 136 іноземних компаній зареєстровані як платники ПДВ - лише за перший квартал список поповнився на 26 нових учасників.

Серед найбільших платників "податку на Google" опинилися такі компанії, як Apple, Google, Meta (Facebook, Instagram), Valve (Steam), Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, eBay та інші.

У податковій наголошують, що це не лише суттєві надходження до бюджету в умовах війни, а й важливий крок до чесної конкуренції між українськими та міжнародними компаніями на цифровому ринку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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