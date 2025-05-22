Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт українським морським коридором в квітні скоротився на 45%
15:54 22.05.2025 |
Обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45% у порівнянні з квітнем 2024 року - до 5,3 млн тонн (2,9 млн тонн - агропродукція).
Згідно із повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ), у квітні 2024 року українським морським коридором було експортовано 7,69 млн тонн зернових.
Загалом морські порти України у квітні 2025 року обробили 6 млн тонн вантажів. Зокрема, порт "Південний" обробив 2,4 млн тонн, порт "Чорноморськ" - 1,8 млн тонн, Одеський порт - 1 млн тонн. Порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) разом обробили близько 800 тис. тонн вантажів.
Найбільшу частку у загальному обсязі перевалки у квітні становили зернові вантажі - 3,1 млн тонн, а також руда - 1 млн тонн, йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що українські порти за січень-березень 2025 року скоротили обсяг оброблених вантажів на 17,2% у порівнянні за аналогічним періодом 2024 року - до 23 млн тонн.
Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 120 млн тонн вантажів, із яких майже 76 млн тонн - зерно. У березні 2025 року цим шляхом було експортовано 4,1 млн тонн зернових, олійних та інших супутніх товарів проти 7,71 млн тонн у березні 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну
|Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну "торговельному безвізу" з Україною з 6 червня
|Мінцифри зробить платними ще кілька сервісів «Дії»
|У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну
|Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за 3 роки
|Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну "торговельному безвізу" з Україною з 6 червня
|Експорт українським морським коридором в квітні скоротився на 45%
|«Податок на Google» приніс Україні понад 3,5 млрд грн у першому кварталі 2025 року
|Митниця заявила про рекордно низький рівень «сірого імпорту»
Бізнес
|AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер
|AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
|Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google
|Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
|Mozilla тестує ШІ-пошук від Perplexity у Firefox
|Amazon почала доставляти техніку Apple дронами
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд