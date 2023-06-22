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Транзит російського газу через Україну можуть припинити до кінця 2024 року – Галущенко
10:43 22.06.2023 |
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що один з останніх шляхів, якими російський газ транспортують у Європу, можуть перекрити до кінця 2024 року, коли закінчиться термін дії контракту України з «газпромом».
Про це він повідомив в інтерв'ю Financial Times, додавши що продовження п'ятирічного транзитного контракту малоймовірне, передає Forbes.
З його слів, шанси Києва й москви домовитися про продовження транзитного контракту, як це було 2019 року, невеликі.
«Я справді не можу собі уявити, як це може бути у двосторонньому порядку. Я можу сказати вам, що ми готуємо нашу систему до скорочення постачань», - сказав Галущенко.
Транзит через Україну становить близько 5% від загальноєвропейського імпорту газу. За даними енергетичної консультаційної компанії ICIS, Австрія розраховує на російський газ, що постачається транзитом через Україну, адже він становив половину імпорту енергоносія в травні, тоді як у Словаччині на цей трубопровід припадало 95% імпорту.
Водночас міністр енергетики заявив, що Європа буде відносно готовою до подальшого уповільнення постачання, оскільки в минулому їй доводилося пристосовуватися до аналогічних скорочень за рахунок зниження попиту і пошуку альтернативних джерел імпорту, таких як скраплений природний газ.
Хоча Галущенко припустив, що європейські політики можуть захотіти переглянути договір - як це сталося 2019 року, коли делегація ЄС виступила посередником у тристоронніх перемовинах з росією й Україною, - аналітики кажуть, що це малоймовірно з огляду на складність перемовин із москвою.
Єврокомісія відмовилася коментувати, чи спробує вона ініціювати перемовини з росією про продовження контракту.
Поточний контракт на транзит газу було підписано у грудні 2019 року, угода забезпечує потоки російського газу через Україну до 2024 року. Відповідно до угоди російський «газпром» погодився спрямувати українським газопроводом щонайменше 65 млрд кубометрів газу 2020 року й 40 млрд кубометрів газу на рік у період з 2021 по 2024 рік, що забезпечило б $7 млрд від транзиту.
Однак наразі росія постачає лише близько 12 млрд кубометрів на рік, і Київ стверджує, що москва недоплачує, незважаючи на договірне зобовʼязання щодо сплати повної плати за транзит незалежно від того, чи постачаються узгоджені обсяги газу.
Без українського транзитного маршруту єдиним трубопроводом з росії, який, як і раніше, постачає газ у Європу, був би «Турецький потік», на який у травні припадало трохи менше 3% імпорту газу в Європу.
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