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Аукціон з розподілу нової газової потужності у точці з'єднання між ГТС Польщі та України відбудеться 3 липня
17:12 28.04.2023 |
ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та польська GAZ-SYSTEM 3 липня 2023 року запропонують на щорічному аукціоні на платформі GSA 3 095 890 кВт-год/год нової збільшеної газової потужності в точці міждержавного з'єднання між ГТС , що почне діяти з 2030 року.
Про це повідомляється у загальній заявці ОГТСУ та GAZ-SYSTEM на узгодження проєкту нової (збільшеної) потужності між ГТС Польщі та України, який погодила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні у п'ятницю.
Рішення регулятора закріплено постановою "Про погодження проєкту пропозицій щодо збільшення потужності газотранспортної системи в точці входу на міждержавному з'єднанні з Польщею".
"Запропонований проєкт нової (збільшеної) потужності задовольняє попит, який виявлено під час оцінки ринкового попиту - 3869863 кВт-год/год", - йдеться в заявці.
Спільний проєкт також має бути узгоджений польським регулятором.
Проєкт передбачає розподіл нової потужності між ГТС двох країн для транспортування газу на вході з Польщі в Україну.
Вартість реалізації проєкту з боку GAZ-SYSTEM, що передбачає будівництво ділянки газопроводу Вронув-Розвадів-Страхоцина завдовжки 247 км та газовимірювальної станції в Германовичах, становить EUR359,2 млн.
Очікувані терміни введення об'єктів в експлуатацію - другий квартал 2030 року.
Українська частина робіт передбачає реконструкцію компресорної станції "Комарно" у Львівській області, її оцінено у EUR82,3 млн.
"Витрати на реконструкцію компресорної станції "Комарно" будуть забезпечені за рахунок амортизаційних відрахувань, передбачених відповідним тарифом оператора ГТС", - пояснюється у заявці.
Очікувані терміни введення об'єкта в експлуатацію - четвертий квартал 2028 року.
"Етап будівництва буде розпочато виключно за умови, що будуть зобов'язання з боку замовників послуг транспортування забронювати відповідну нову (збільшену) потужність на річному аукціоні розподілу потужності у 2023 році, а також позитивних економічних тестів проведених GAZ-SYSTEM та ОГТСУ", - зазначається в документі.
Тимчасові рамки виконання робіт може бути уточнено через невизначеності, пов'язані з повномасштабною війною Росії проти України.
Для участі в аукціоні від замовника послуг із транспортування природного газу фінансове забезпечення не потрібне.
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