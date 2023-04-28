«Укренерго» допускає дефіцит е/е влітку та розраховує компенсувати його збільшенням генерації ТЕС та імпортом – глава компанії

Системний оператор НЕК "Укренерго" допускає дефіцит е/е влітку через надскладну ремонтну кампанію генерації у зв'язку з пошкодженнями обстрілами та розраховує компенсувати його включенням у роботу всіх можливих потужностей, а також за необхідності імпортом е/е, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

"Дефіцит можливий, і це сезонне явище. Зазвичай протягом весни-літа є надлишок потужності, що дозволяє експортувати е/е, а восени через похолодання спотерігається дефіцит. Так от у цьому році передусім через значні пошкодження електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" 27 квітня.

За його словами, цей дефіцит треба буде компенсувати передусім збільшенням потужності на ТЕС, які будуть мати можливість працювати, а також імпортом е/е, дозволені Європою потужності для якого складають 1050 МВт (щогодини).

За прогнозами глави ОСП, водопілля, яке за його словами, зараз є фактором компенсації втрати потужностей, які йдуть у ремонт або відновлюються, а також допомагає збалансувати енергосистему та забезпечує певні обсяги експорту, закінчується у червні.

"Тоді ми будемо мати менше спроможності виробляти е/е на ГЕС. Це все враховується в наших планах, у балансах, які складає "Укренерго", але ремонтна кампанія цього літа буде викликом, який нам треба пройти, напруживши наші зусилля і максимізувавши всі можливі генеруючі потужності", - розповів він про плани ОСП.

Коментуючи питання експорту е/е в Європу, Кудрицький зазначив, що для його збільшення необхідно привести у відповідність до європейської українську модель проведення аукціонів з розподілу доступної спроможності перетину.

"Це питання також і процедурне, оскільки діюча модель проведення аукціонів -це та наша модель, яка діяла до вторгнення (до синхронізації 16 березня 2022 року енергосистем Європи та України, до цього об'єднаної з РФ - ЕР). Європейська модель дещо інша, і європейці вже починають від нас вимагати переходити на європроцедуру. Чим швидше ми імплементуємо європейське законодавство, тим більше ми матимемо можливості експортувати", - пояснив голова правління "Укренерго".

Як повідомяла Енергореформа, експорт до Словаччини, який тривав чотири дні, припинено з 21 квітня з ініціативи словацького оператора системи передачі, якого не влаштувало, що аукціони з розподілу потужності перерізу було проведено "Укренерго" на півгодини раніше.

Експерти на ринку припускають, що словацька сторона наполягає на розподілі доходів від продажу перетину, для чого необхідно проводити аукціони спільно. Варто зазначити, що перетин до Словаччини був єдиним, який оплачував трейдери, і за чотири дні приніс "Укренерго" майже 17 млн грн.

20 квітня ввечері НКРЕКП та Міненерго звинуватили у зриві експорту "Укренерго", яка не налагодила, на їхню думку, проведення спільних з операторами країн-сусідів аукціонів.

Прес-служба "Укренерго" у коментарях журналістам, а потім в офіційній заяві зазначила, що чинний порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів не передбачає можливості проведення спільних аукціонів, і "Укренерго" щонайменше тричі зверталося до регулятора з проханням затвердити порядок їх проведення.

Водночас НКРЕКП 26 квітня розмістило прес-реліз, у якому повідомила, що з її ініціативи відбулася нарада з представниками Єврокомісії, Енергетичного співтовариства, словацького енергорегулятора, а також операторів систем передачі (ОСП) України та Словаччини щодо пошуку механізмів відновлення експорту української електроенергії у Словаччину.

"Учасники заходу досягли домовленості, що оператори систем передачі України та Словаччини погодять розроблену НЕК "Укренерго" угоду про здійснення експорту та передадуть її на затвердження Регулятору, що передбачено ч.3 ст.43 закону України "Про ринок електричної енергії", - констатував український регулятор.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії до Європи становить 400 МВт. "Укренерго" спільно із європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.