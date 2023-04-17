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АНАЛІТИКА

Світовий ринок газу переходить до надлишку після тривалого дефіциту

 

Світовий ринок переповнений природним газом, що призводить до зниження цін і створення надлишку палива як в Європі, так і в Азії - сховища на зиму можуть заповнити раніше плану.

Про це пише Bloomberg.

Така тенденція була рідкісним явищем протягом останнього року, адже Європа поспішала забезпечити якомога більше альтернативних джерел постачання замість поставок з РФ.

Зараз країни заповнюють сховища до наступної зими, що є результатом переважно м'якої погоди цьогоріч та зусиль зі скорочення споживання. Танкери, заповнені скрапленим природним газом, тепер часто намагаються знайти собі покупців, проводячи тижні в морі.

Попит на газ, як правило, знижується із закінченням опалювального сезону, до того, як спекотна погода підніме потреби в охолодженні пізніше влітку. Потім паливо переважно надходить до сховищ для підготовки до наступного сезону, але цього року наповнення сховищ в Європі може завершитися вже наприкінці серпня, вважають у Morgan Stanley.

Вся увага прикута до літньої погоди, оскільки будь-яка екстремальна спека і посуха можуть призвести до збільшення споживання. На початку третього кварталу імпортери почнуть готуватися до зими, що призведе до загострення конкуренції за вантажі СПГ.

Але поки що надлишок зростає: наприклад, в Іспанії, де розташовано найбільше СПГ-терміналів у Європі, газосховища вже заповнені на 85%, а це означає, що ринок країни може швидко перетворитися на профіцитний.

Тим часом, світовий експорт ЗПГ відновився в березні до історичного максимуму, частково завдяки відновленню видобутку в США. Додаткова пропозиція сприяє зниженню цін.

Експорт газу з Великої Британії на континент зростає, оскільки країні бракує великих сховищ, а СПГ продовжує надходити з рекордними для цієї пори року темпами. Крім того, в Китаї спостерігається рекордний реекспорт СПГ на тлі повільного відновлення після зняття обмежень, спричинених пандемією.

Проте заплановане щорічне технічне обслуговування газових об'єктів з кінця квітня до літа може змінити ситуацію. Зберігаються й інші ризики, пов'язані з подальшим скороченням російських поставок або неочікуваними перебоями. Очікується, що світові поставки СПГ залишатимуться обмеженими ще два роки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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