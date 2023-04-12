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Казахстан фіксує зростання попиту на уран: східноєвропейські АЕС хочуть зменшити залежність від РФ
23:31 11.04.2023 |
Державна урановидобувна компанія Казахстану "Казатомпром" готує запаси, оскільки попит на уран зростає, в тому числі з боку східноєвропейських виробників електроенергії, які прагнуть зменшити свою залежність від Росії.
Про це пише Bloomberg.
Деякі атомні електростанції у Східній Європі, які раніше отримували збагачений уран з Росії, шукають контракти з 2025 року, заявив генеральний директор "Казатомпрому" Єржан Муканов.
За його словами, геополітична невизначеність змінює потоки ядерного палива, що спонукає деяких виробників електроенергії створювати запаси.
США є однією з країн, які прагнуть зменшити свою залежність від збагаченого урану з Росії, найбільшого у світі постачальника ядерного палива. Поки що цього недостатньо, щоб запобігти різкому зростанню російського ядерного експорту після вторгнення в Україну, що збільшило доходи Кремля та зміцнило його вплив, пише агентство.
Очікується, що попит на уран зросте приблизно на третину до 2030 року, заявила минулого року Всесвітня ядерна асоціація, посилаючись на прогнозоване збільшення потужності реакторів на 16%. Казахстан, який виробляє понад 40% світового обсягу урану, планує утримати видобуток на рівні близько 22 тис тонн цього року.
"Ми прогнозуємо збільшення попиту на уран, але ми не зацікавлені у вибуховому зростанні цін", - сказав Муканов.
За словами Муканова, зростає попит з боку Китаю, який шукає уран для завантаження запланованих нових атомних електростанцій і збільшення власних запасів. За його словами, мета Китаю - мати "безперебійні довгострокові поставки".
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