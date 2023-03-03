Тарифи на електроенергію можуть зрости у діапазоні до 5,5 гривень за кіловат, – радник Шмигаля

Тарифи на електроенергію для населення потребують перегляду, але при цьому зміни мають бути невідчутними для вразливої групи споживачів, вважає радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Проблема існує. Якщо тариф для населення не покриває навіть транспортування електроенергії, то це проблема. Способи її врегулювання лежать на поверхні. Але в період війни непопулярне рішення можна ухвалювати тільки за умови гарантованого та ефективного захисту незахищених верств населення", - сказав Бойко журналістам під час відвідування однієї з підстанцій "Укренерго".

За його словами, наразі національний енергорегулятор напрацював низку концепцій зміни тарифів для населення, але остаточного рішення, яку з них ухвалювати, ще немає. Підходи розглядаються різні: зокрема, встановлення одного тарифу з адресним субсидуванням незахищених верств населення, встановлення кількох тарифів залежно від обсягу споживання.

Водночас, наголосивши, що це його персональна думка, Бойко зазначив, що вважає недоцільним підхід до визначення кількох тарифів залежно від обсягів споживання, а залишається прихильником ідеології встановлення єдиного тарифу з забезпеченням адресних субсидій споживачам, які їх потребують, у таких обсягах, які давали б змогу зберегти нинішній рівень витрат для домогосподарства з оплати за електроенергію.

"Ті, хто не зможе оплачувати підвищені тарифи, мають отримувати адресну субсидію, що дасть змогу не змінити кінцевий обсяг грошей, які вони сплачують за комунальні послуги, порівняно із сьогоднішнім рівнем", - зазначив він.

Водночас Бойко переконаний, що запровадження нових тарифів має супроводжуватися комплексом заходів зі стимулювання економії електроенергії, енергоефективності.

"Тільки комплексним підходом можна досягти правильного результату, створити соціально орієнтований продукт, домогтися коректного прогнозованого економічного результату від цього набору заходів, і тоді ідея не буде дискредитована під час реалізації. Тому що, якщо підійти однобоко до цього кейсу, то нічим хорошим він не закінчиться", - зазначив радник прем'єра.

Щодо встановлення кількох тарифів залежно від обсягів споживання Бойко прокоментував, що вартість перших кількох десятків кВт-год нічим не відрізняється від вартості наступних, а градація лише ускладнить процес оплати та призведе до зловживань.

Щодо можливого рівня єдиного тарифу радник прем'єра зауважив, що коридор рішення - від поточного тарифу (1,44 грн кВт-год, 1,68 грн кВт-год) до ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно 5,5 грн/кВт-год залежно від постачальника й оператора системи розподілу, до якого приєднаний споживач).

"Це, власне, той діапазон, у межах якого будь-яке рішення буде кращим за те, що є на сьогодні. І відповідно потребуватиме адаптованого підходу до формування адресних монетарних субсидій", - пояснив Бойко.

За його словами, варіантів рішення достатньо.

"Можна ухвалити рішення, яке дозволить хоча б компенсувати транспорт е/е. Це вже дасть змогу "Енергоатому" (основний виконавець ПСО з підтримки тарифів для населення - ЕР) організувати роботу в економічно збалансований спосіб і продовжувати нести це навантаження (ПСО). Можна врахувати транспорт плюс собівартість виробництва е/е "Енергоатомом". Також варіант рішення. І таких варіантів можна назвати з десяток", - пояснив Бойко.

Водночас він переконаний, що на сьогодні "Енергоатом" уже не може виконувати спецзобов'язання в такому вигляді й за такими тарифами, як зараз.

"Енергоатом" не може економічно виконувати цей ПСО, який на нього покладено. На ринку запускається цілий ланцюжок неплатежів, що призводить до того, що генерація газу не отримає оплату в рамках допоміжних послуг, тому що немає джерела. "Укренерго" частину кредитних коштів спрямувала на оплату боргів своїм кредиторам, не отримавши оплати від своїх дебіторів. Критична ситуація склалася як наслідок за балансувальним ринком. Його учасники винні компанії 24 млрд грн, компанія їм - 14 млрд грн. Цілком очевидно, що так не може довго тривати", - наголосив член наглядової ради "Укренерго".

Як повідомлялося, тариф для населення в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год діє до кінця березня. При цьому не виключається, що до ухвалення рішення про нові тарифи дію поточного може бути продовжено ще на місяць-два.