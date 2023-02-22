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Припливна електростанція MeyGen встановила світовий рекорд, виробивши 50 ГВт·год електроенергії
17:22 22.02.2023 |
Сектор припливної енергетики зробив ще один, важливий крок вперед - енергетична компанія SAE Renewables зі штаб-квартирою в Единбурзі заявила в понеділок, що її MeyGen - стала першою у світі ПЕС, яка виробила 50 ГВт·год електроенергії.
Генеральний директор SAE Renewables сказав, що проєкт досяг «важливої віхи в потужності припливних потоків».
«Наш проєкт, розташований біля узбережжя Пентленд-Ферт став першим масивом припливних потоків у світі, який виробляє 50 ГВт·год електроенергії. Загальна глобальна генерація від усіх інших припливних станцій становить менш як 50% від нашої потужності», - додав він.
Розташована у водах на північ від материкової Шотландії, припливна електростанція MeyGen складається з 4 турбін потужністю 1,5 МВт і має загальну потужність 6 МВт у повному робочому стані. Зараз працюють 3 турбіни.
Шотландія в останні роки стала центром для компаній і проєктів, зосереджених на припливній та морській енергії в цілому. Серед них - Nova Innovation, яка розробила Shetland Tidal Array потужністю 600 кВт, і Orbital Marine Power, яка працює над «найпотужнішою приливною турбіною у світі». А на північ від материкової частини Шотландії на Оркнейському архіпелазі розташували Європейський морський енергетичний центр, де розробники енергії хвиль і припливів можуть перевірити та оцінити свої технології у відкритому морі.
Попри те, що потенційні можливості використання морської енергії викликають хвилювання, вплив проєктів припливних потоків залишається набагато меншим, ніж інших відновлюваних джерел енергії. Проте за останні роки було досягнуто певного прогресу: згідно з даними Ocean Energy Europe, у 2021 році в Європі встановлено 2,2 МВт потужностей приливних потоків (порівняно з 260 кВт у 2020 році), а у світі загалом - 3,12 МВт. Для порівняння, згідно з даними галузевої організації WindEurope, у 2021 році в Європі встановлено 17,4 ГВт потужностей вітрових електростанцій.
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