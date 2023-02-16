Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європа віддасть КНР роль балансувального покупця ЗПГ, до 2030 р. їй знадобиться 140 млн т ЗПГ - Shell

 

Зниження Європою імпорту трубопровідного російського газу внесло структурні зміни до місцевого енергетичного ринку, зріджений природний газ стає ключовим джерелом енергії для регіону, вважають в англо-голландській Shell.

Як зазначаєтьсяя в щорічному огляді компанії щодо ринку ЗПГ, Китай переходить з категорії "ринку, що швидко зростає" до більш гнучкої ролі "балансувального покупця", тоді як раніше ця роль призначалася Європі, яка тепер стає "преміальним покупцем". У попередній моделі Shell роль "преміального покупця" призначалася лише ринку Північної Азії, тепер вона ділитиме цей п'єдестал з Європою.

Так, вже у 2022 році Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, збільшила імпорт ЗПГ на 60% (на 45 млн т) - до 121 млн тонн. При цьому Китай, який торік став найбільшим імпортером ЗПГ, у 2022 році досить довго перебував на карантині та знизив імпорт на 15 млн т - до 63 млн т ЗПГ. Японія імпортувала близько 72 млн т (приблизно на 2 млн т менше, ніж у 2021 році), Південна Корея - близько 45 млн т, що трохи вище за рівень 2021 року.

Згідно зі слайдами Shell, з європейських країн найбільше збільшили імпорт ЗПГ Франція - майже на 12 млн т, Великобританія - на 7,5 млн т, Нідерланди, Іспанія та Бельгія - приблизно на 6 млн т кожна, Італія - близько 3 млн т.

"Збільшені потреби Європи в ЗПГ, схоже, посилять її конкуренцію з Азією за обмежену пропозицію протягом наступних двох років, цей тренд може домінувати в ЗПГ-торгівлі та в довгостроковій перспективі. Зниження імпорту Китаєм на 15 млн т у поєднанні зі скороченням імпорту покупцями з Південній Азії допомогло європейським країнам забезпечити достатній обсяг газу і уникнути дефіциту. Зростання апетиту Європи до ЗПГ підштовхнув ціни до рекордно високого рівня і призвів до волатильності на енергетичних ринках по всьому світу", - пише Shell.

Згідно зі слайдами, у 2022 році використання ЗПГ-терміналів у Європі зросло з 48% до 80% на Північному заході та з 52% до 65% у Середземноморському регіоні. За даними GIE, регазифікаційні потужності Європи 2022 року становили 145 млн т/р.

У 2022 році в регіоні були запущені нові потужності з прийому ЗПГ приблизно на 5 млн т на рік, у 2023 році почнуть будуватися нові приймальні термінали, які збільшать ЗПГ-потужності приблизно на 40 млн т, випливає з презентації. Терміни закінчення будівництва в документі не вказані, але в перспективі до 2025 року нові потужності залишаються незмінними (+5 млн. т до 2021 року). Загалом, до 2025 року обговорюється можливість побудувати ЗПГ-термінали загальною приймальною потужністю на 75 млн т.

За оцінкою Shell, споживання газу в Європі до 2030 року знизиться із 480 млрд куб. м у 2022 році (535 млрд куб. м у 2021 році) до приблизно 400 млрд куб. м. При цьому частка внутрішнього виробництва збережеться приблизно на рівні 80 млрд. куб. м газу на рік, частка російського газу падатиме приблизно з 40 млрд куб. м газу 2023 року до 20 млрд куб. м у 2030 році, постачання трубопровідного газу з інших країн знизяться приблизно зі 180 до 120 млрд куб. м. Решта має прийти до регіону за рахунок ЗПГ. Так, у 2022 році Європа спожила 121 млн т ЗПГ, а до 2030 року її потреби становитимуть 140 млн т ЗПГ на рік, вважає Shell.

Роль основного постачальника ЗПГ до Європи належатиме США.

Згідно з підрахунками, у 2022 році виробництво ЗПГ у світі збільшилося на 16 млн т - до 397 млн т, у 2023 році очікується майже такий самий приріст, у 2024 році - близько 8 млн т, а у 2025 - приблизно 23 млн т на рік.

До 2030 року близько 80% зростання виробництва ЗПГ припаде на США та Катар. Очікується, що США до 2028 року наростять експорт ЗПГ з нинішніх близько 80 млн. т на рік до 160 млн. т, що становитиме близько 22% від рівня їхнього видобутку.

Shell відзначає важливість більш виваженого підходу - укладання довгострокових контрактів для забезпечення надійних поставок, щоб уникнути цінових сплесків.

Згідно зі слайдами, у 2022 році імпорт ЗПГ до Китаю та Японії на 100% був забезпечений довгостроковими контрактами, тоді як у Європі ця частка становила лише 30%. На 2025 дві азіатські країни забезпечили близько 90% своїх потреб довгостроковими контрактами, Європа - лише 20%, до 2030 року - 80% і 18% відповідно.

Shell зазначає, що портфельні гравці намагаються гарантувати постачання: якщо у 2021 році вони уклали довгострокові контракти приблизно на 23 млн т ЗПГ, то у 2022 році - вже на 33 млн т ЗПГ на рік. Європа у 2021 році підписала довгострокові угоди приблизно на 2 млн т ЗПГ, у 2022 році - на 13 млн т, Китай - на 27 млн т та 17 млн т відповідно.

Shell наводить оцінки, що ринок ЗПГ до 2040 року має збільшитися з нинішніх майже 400 млн т на рік до 700 млн т/р, але для цього потрібно інвестувати в галузь. Проте конфліктуючі сценарії з енергопереходу можуть стримувати інвесторів та учасників ринку.

Так, згідно з слайдами, очікується, що виробництво ЗПГ на зав одах знизиться з 400 млн до майже 300 млн т/р до 2040 року. Завдяки потужностям, до 2028 року виробництво ЗПГ дещо перевищить 500 млн т/р. Втім, з урахуванням скорочення виробництва на наявних об'єктах, поточний тренд показує, що виробництво ЗПГ до 2040 року становитиме близько 480 млн т/р, за прогнозах зростання попиту до 650-700 млн т/р.

Shell зазначає, що у 2022 році апетит Європи до ЗПГ вплинув і на інші ринки, зокрема в Азії. Водночас у Німеччині збільшується використання вугілля. Так, у 2022 році викиди СО2 від електростанцій у ФРН зросли з 410 до 425 СО2-еквівалента на кВт.год.

Загалом викиди парникових газів у 2022 році збільшилися в Індії на 5,5%, у Китаї - на 1,9%, у решті світу - на 2,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3609  0,04 0,10 40,0644  0,03 0,08
EUR 41,7109  0,08 0,19 42,7675  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес