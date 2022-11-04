Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд анулював ліцензію компанії Новинського на перспективне газове родовище

 

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав недійсним спецдозвіл ТОВ "Аркона Газ-Енергія" на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області. Про це повідомила пресслужба компанії Укрнафта.

Рішення ухвалене за позовом Бориславської нафтової компанії, часткою в якій володіє Укрнафта.

"Закликаємо Держгеонадра нарешті визнати судові рішення, що набрали законної сили, й організувати аукціон, на якому всі зацікавлені сторони зможуть запропонувати конкурентні та вигідні для держави умови придбання права видобутку газу на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі", - заявила Укрнафта.

Аркона Газ-Енергія входить до групи компаній Smart Energy Вадима Новинського.

Там попередили, що скаржитимуться до Верховного суду.

"ТОВ "Аркона Газ-Енергія" <...> має усі законні права на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища, де наразі вже проведено комплекс геологорозвідувальних робіт та пробурена перша свердловина, а загальна сума інвестицій становить понад 400 млн грн. Група Smart Energy вважає, що рішення Шостого апеляційного суду про начебто неправомірність видачі ТОВ "Аркона Газ-Енергія" спеціального дозволу на розробку родовища, яке 15 років простоювало без видобутку, фактично блокує його подальший розвиток", - йдеться в заяві Smart Energy.

Аркона Газ-Енергія стала відомою у 2018 році після виходу розслідування програми "Схеми" під назвою "Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка".

Журналісти з'ясували, що у 2017 році Аркона без аукціону отримала дозвіл на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області.

Обставинами видачі цієї ліцензії зацікавилися правоохоронні органи, і у 2020 році НАБУ вручило підозри шести ймовірним фігурантам справи: працівникам Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), ТОВ "Проєкт-Нафтогаз" та ексдиректору Аркони.

Слідство вважає, що вони занизили стартову ціну продажу спеціального дозволу - замість 200,6 млн грн його віддали за 3,8 млн грн.

Укрнафта володіла спецдозволом на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище у 2004-2014 роках.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6288
  0,5906
 1,63

Курс обміну валют на сьогодні, 11:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5380  0,00 0,01 40,4820  0,01 0,02
EUR 38,5310  0,05 0,12 39,7513  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес