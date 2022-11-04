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Суд анулював ліцензію компанії Новинського на перспективне газове родовище
14:41 04.11.2022 |
Шостий апеляційний адміністративний суд визнав недійсним спецдозвіл ТОВ "Аркона Газ-Енергія" на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області. Про це повідомила пресслужба компанії Укрнафта.
Рішення ухвалене за позовом Бориславської нафтової компанії, часткою в якій володіє Укрнафта.
"Закликаємо Держгеонадра нарешті визнати судові рішення, що набрали законної сили, й організувати аукціон, на якому всі зацікавлені сторони зможуть запропонувати конкурентні та вигідні для держави умови придбання права видобутку газу на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі", - заявила Укрнафта.
Аркона Газ-Енергія входить до групи компаній Smart Energy Вадима Новинського.
Там попередили, що скаржитимуться до Верховного суду.
"ТОВ "Аркона Газ-Енергія" <...> має усі законні права на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища, де наразі вже проведено комплекс геологорозвідувальних робіт та пробурена перша свердловина, а загальна сума інвестицій становить понад 400 млн грн. Група Smart Energy вважає, що рішення Шостого апеляційного суду про начебто неправомірність видачі ТОВ "Аркона Газ-Енергія" спеціального дозволу на розробку родовища, яке 15 років простоювало без видобутку, фактично блокує його подальший розвиток", - йдеться в заяві Smart Energy.
Аркона Газ-Енергія стала відомою у 2018 році після виходу розслідування програми "Схеми" під назвою "Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка".
Журналісти з'ясували, що у 2017 році Аркона без аукціону отримала дозвіл на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області.
Обставинами видачі цієї ліцензії зацікавилися правоохоронні органи, і у 2020 році НАБУ вручило підозри шести ймовірним фігурантам справи: працівникам Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), ТОВ "Проєкт-Нафтогаз" та ексдиректору Аркони.
Слідство вважає, що вони занизили стартову ціну продажу спеціального дозволу - замість 200,6 млн грн його віддали за 3,8 млн грн.
Укрнафта володіла спецдозволом на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище у 2004-2014 роках.
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