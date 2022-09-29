Заявка на транзит російського газу через територію України - на рівні попередніх днів та місяців - 42,4 млн куб. м

"Оператор ГТС України" прийняв від "Газпрому" заявку на транзит на четвер обсягом 42,4 млн куб. м, повідомила компанія. Показник у середу був такий самий.

Потужності заявлені лише щодо однієї із двох точок входу до ГТС країни - газовимірювальної станції "Суджа". Коридором через ГВС "Сохранівка" заявки не прийнято.

ОГТСУ оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через "Сохранівку", оскільки не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков". Маршрут через "Сохранівку" забезпечував транзит понад 30 млн куб. м на добу.

Російський концерн вважає, що немає підстав для форс-мажору, як немає і перешкод для продовження роботи в колишньому режимі.

Вироблення електроенергії за рахунок вітру в Європі за останні два дні впало майже вдвічі. Прогноз погоди на четвер та п'ятницю обіцяє практично повний штиль, що змусить задіяти інші джерела енергії.

Поточний температурний трек у вересні в Європі відбувається поблизу мінімальних історичних значень. Цей вересень у Європі може стати найхолоднішим за останні дев'ять років (із 2013 року). Температура повітря в Європі більш ніж на два градуси нижча, ніж роком раніше.

У Європі другий день поспіль падає виробництво електроенергії за рахунок вітру. Якщо у понеділок вітряки забезпечили 22,8% енергобалансу щодо ЄС, то в середу їхній внесок впав до 13,6%. При цьому в Німеччині показник становить лише 6,8%, Нідерландах - 3,3%, свідчать дані асоціації WindEurope. Середній показник за вересень 2021 року становив 9,6%.

Спотова ціна на газ у Європі зросла після заяви "Газпрому", що новий позов "Нафтогазу України" може порушити транзит через Україну. Контракт "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $2005 за тисячу кубометрів. В Азії найдорожчий зимовий - січневий - ф'ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker; відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю і Тайваню) коштує наразі $1962.

Газопровід "Північний потік" повністю зупинено. У двигунах Siemens, що використовуються на ньому, виявлено витік масла, і ця несправність може бути усунена лише під час заводського ремонту. Ремонт можливий лише на заводі в Монреалі, а Канада запровадила санкції щодо "Газпрому". Крім того, цього тижня відбулася розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" та однієї - "Північного потоку-2" поблизу данського острова Борнгольм. При цьому, як повідомила місцева газета Svenska Dagbladet у четвер, берегова охорона Швеції виявила ще одне місце витоку газу з пошкоджених нафтопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Європейські термінали ЗПГ, за даними Gas Infrastructure Europe, у вересні працюють із середньою продуктивністю 59%, як і у серпні. З 16 вересня у статистиці відображаються постачання з нового приймального терміналу в Нідерландах - EemsEnergy LNG.

Водночас Європа продовжує закачування до підземних сховищ. Наприкінці серпня середній рівень запасів газу в ПСГ регіону досяг мінімального цільового рівня 80%. Після цього було помітно деяке скорочення темпів накачування.

У середньому наразі резерви зросли до 88,17%, повідомляє асоціація Gas Infrastructure Europe. Приріст за останню звітну добу (27 вересня) становить 0,2 процентних пункти.

Наразі перевищили цільовий 80-відсотковий рівень сховища Бельгії, Чехії, Хорватії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії та Іспанії. Відстають - Австрія, Болгарія, Угорщина та Латвія. Австрія демонструє чіткий тренд на досягнення цільового рівня запасів приблизно до 1 жовтня, Болгарія та Угорщина також активізували закачування, але можуть запізнитися до заповітної межі на декілька днів.

Запаси газу в Інчукальному ПСГ у Латвії - найнижчі в ЄС - близько 53%. Закачування здійснюється удвічі повільніше, ніж у середньому в Європі. Тим часом це ПСГ відповідає за резервне газопостачання одразу чотирьох країн - трьох держав Прибалтики та Фінляндії.

У США активний експорт газу скорочує ресурси для закачування до сховищ. Цей чинник підтримує ціни на внутрішньому ринку.

Поточний рівень запасів становить близько 71%, що суттєво поступається показникам запасів у ПСГ Європи (ЄС подолав цей рівень півтора місяці тому) і тим більше Росії (понад 90%).

Наразі запаси газу в ПСГ у США лише на 5% перевищують мінімальний показник за останні п'ять років. Протягом літнього сезону накачування цей розрив скорочувався і лише за останній тиждень трохи зріс, свідчать дані управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США. Відставання від норми (середнього рівня останні п'ять років) становить 10%.

Темп закачування зріс - за останній звітний тиждень було акумульовано 2,9 млрд куб. м порівняно з 2,2 млрд куб. м за попередній звітний тиждень. Завершення часу роботи кондиціонерів і поки що відсутність потреби в опаленні дають змогу галузі спрямовувати більше газу до сховищ.

Ситуація із заповненням американських ПСГ трохи покращилася після припинення експорту через термінал Freeport LNG через аварію. Також у вересні-жовтні на плановий ремонт на 17 днів зупиниться завод Cove Point потужністю 5,25 млн тонн на рік, обсяги, що експортуються через нього, також залишаться на внутрішньому ринку. Попереду також ремонти на інших ЗПГ-заводах.

