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У світі утворився дефіцит танкерів для перевезення СПГ — WSJ
09:16 24.08.2022 |
Енергетична криза в Європі й обмежена кількість танкерів, призначених для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), сильно підштовхнула зростання попиту й вартості виготовлення таких суден. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.
За інформацією видання, на тлі війни в Україні й запровадження ЄС антиросійських санкцій 2022 року значно збільшилися обсяги закупівлі європейськими країнами СПГ у США, Катару й інших країн.
Крім того, продовжує газета, потреба у блакитному паливі на тлі спеки значно зросла в Японії й Південній Кореї.
У результаті, як зазначає WSJ, відзначається зростання кількості замовлень, а також ціна на нові танкери для перевезення СПГ. Поряд з цим підскочила й вартість фрахту танкерів, що залишаються на ходу. Перераховані обставини, за оцінками видання, також спровокували зростання ціни на паливо в Азії і Європі.
Як вказують трейдери, ціни на газ і на його транспортування на СПГ-танкерах зростатимуть і надалі, якщо Китай, змушений запровадити обмеження через коронавірус, до настання зими повернеться на ринок.
«Все, що є, буде розкуплено. По суті, Європа й Азія конкурують один з одним і підтримують ринок», - зазначив представник суднового брокера Poten&Partners Джейсон Фір. Він уточнив, що зараз можна зафрахтувати лише один СПГ-танкер для транспортування газу і лише через два місяці й більше, а в Атлантичному океані їх зовсім немає.
Як розповіли The Wall Street Journal в консалтинговій компанії Rystad Energy, на цю мить у всьому світі замовлено 257 СПГ-танкерів. При цьому потужності найбільшого у світі виробника танкерів для перевезення СПГ - Південної Кореї - завантажено аж до 2027 року.
Крім того, як зазначає видання, попит виріс і на плавучі регазифікаційні установки, виготовлення яких простіше за СПГ-танкери. Так, країни Європи мають намір отримати 14 таких установок. Зокрема, за інформацією газети, Німеччина, яка не володіє жодним СПГ-терміналом, планує збудувати дві установки вже до кінця 2022 року й ще кілька - наступного.
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