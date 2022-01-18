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Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, - эксперт
17:59 18.01.2022 |
Постановления Кабинета Министров о государственном регулировании цен на газ может привести к ежегодному падению добычи на 10-15%, поскольку частные компании вынуждены будут сворачивать инвестиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрея Закревского.
"В Украине началась эпоха снижения добычи газа и ежегодно она будет падать на 10-15%, если в себестоимости не будет учтена инвестиционная составляющая", - отметил эксперт на ток-шоу Energy Freedom, организованном Energy Club.
По его словам, необходимо искать компромисс, но точно не в тех двух вещах, которые убивают добывающую отрасль.
"А это неравные правила игры, которые приведут к субсидированию и неопределенные правила игры. Вот сейчас мы уже вступили в неопределенные правила", - подчеркнул Закревский.
Также, по его мнению, государственное регулирование цен может быть использовано силовыми органами для незаконного давления на частные газдобывающие компании.
"У меня одно из образований юридическое, но я не смог разобраться в постановлении. И здесь очевидно, что теперь у силовых и контролирующих органов появляется возможность давления на добывающие компании", - заявил Закревский.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.
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