МЭА ожидает рост спроса на газ к 2030г на 15%, в основном за счёт стран АТР

Мировой спрос на природный газ к 2030 году вырастет на 15% в основном за счёт стран Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.

МЭА отмечает, что в отличие от нефти спрос на природный газ в 2021 году значительно превысит уровни, существовавшие до пандемии. "Это создало напряженность на рынках газа, способствуя резкому росту цен в третьем квартале 2021 года, что привело к повышению оптовых цен на электроэнергию на многих рынках", - пишет агентство.

Спрос на природный газ будет увеличиваться, согласно разным сценариям МЭА, в течение следующих пяти лет. В базовом сценарии спрос продолжит расти после 2025 года и в 2030 году будет примерно на 15% выше, чем в 2020 году (4,554 трлн куб. м).

В рамках базового сценария МЭА почти все 15% глобального увеличения спроса на природный газ к 2030 году приходится на страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики. Спрос в Китае в 2030 году будет на 40% выше, чем в 2020 году. При этом в ряде устоявшихся рынков наблюдается спад, включая Японию (снижение на 25%) и Европу, в то время как в Северной Америке и Корее пик спроса приходится на середину 2020-х годов.

На промышленность приходится почти 40% общего роста спроса к 2030 году, что обусловлено увеличением производства легкой промышленности в Китае и Индии, а также в химической подотрасли КНР.

Поэтапно спрос на природный газ продолжит расти после 2030 года, хотя и более медленными темпами. К 2050 году он достигнет 5,1 трлн куб. м, что примерно на 30% выше, чем на сегодняшний день.

Ожидается, что спрос на газ в Европе снизится с 596 млрд куб. м в 2020 году до 587 млрд куб. м к 2030 году, а к 2050 году - до 497 млрд куб. м. При этом в России спрос вырастет к 2030 году до 536 млрд куб. м с 481 млрд куб. м в 2020 году, к 2050 году - чуть снизится до 531 млрд куб. м.

В странах АТР спрос на газ к 2030 году вырастет на 12%, до 1,114 трлн куб. м, к 2050 году - до 1,442 млрд куб. м.

В базовом сценарии более высокий спрос на природный газ и рост цен на нефть (для контрактов на поставку, индексированных к нефти) оказывают некоторое повышательное давление на газовые цены. Рост спроса в Китае, Индии и других странах Юго-Восточной Азии продолжат поддерживать цены в этих регионах вплоть до 2050 года, подавая сигналы о постепенном росте экспортного потенциала для таких развитых производителей, как Австралия и Ближний Восток, а также для новых экспортеров в Восточной Африке.