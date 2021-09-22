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Польская PGNiG добилась участия в процессе сертификации оператора «Северного потока-2»
22:50 22.09.2021 |
Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) допустило польскую государственную нефтегазовую компанию PGNiG и ее дочернюю компанию в Германии - PGNiG Supply&Trading GmbH - к процедуре сертификации дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG в качестве назависимого оператора газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщил глава правления PGNiG Павел Маевски, передает пресс-служба компании.
PGNiG считает, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора.
Также польская сторона утверждает, что "положительное решение BNetzA поставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС и отдельных государств-членов".
"В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать применения требований, касающихся разделения прав собственности, доступа третьих лиц к инфраструктуре и прозрачных тарифов с учетом стоимости всего газопровода. Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору газопровода, в частности, тем, которые касаются энергетической безопасности и корпоративной структуры компании", - заявил президент правления PGNiG.
В PGNiG также подчеркивают, что начало эксплуатации газопровода до получения решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС.
"Работа без сертификации дискриминирует энергетические компании и исказит условия конкуренции на внутреннем рынке газа. По этой причине PGNiG SA и PST GmbH оставляют за собой право воспользоваться всеми юридическими мерами, направленными на противодействие такому поведению Nord Stream 2 AG", - заявили в компании.
Как сообщалось, в начале августа PGNiG SA и ее дочерняя компания PGNiG Supply&Trading (PST) обратились к регулятору Германии с просьбой присоединиться к процедуре сертификации, инициированной по запросу Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток-2". При этом польская компания настаивает, что Nord Stream 2 AG не отвечает требованиям к независимому оператору газопровода.
Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.
Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.
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