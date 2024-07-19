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АНАЛІТИКА

Україна збільшила цьогоріч експорт зерна до 7 мільйонів тонн на місяць

22:53 19.07.2024 |

Новини АПК

 

Порівняно з минулим роком Україна збільшила обсяги експорту зерна і зараз щомісяця в середньому експортується 7 млн тонн.

Про це розповів в ефірі Українського радіо президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко.

За його словами, 80-85% експорту припадає на Чорноморський зерновий коридор, який відновив своє функціонування в іншому форматі.

Він зазначив, що шляхом відновлення роботи зернового коридору обсяги вивезення українського зерна зросли.

"Звичайно, треба додати, що Дунайський логістичний шлях ніколи в такому обсязі не перевозив продукцію. Це на другому місці після Чорноморського зернового коридору. Третє місце - це залізничні та автомобільні перевезення. Тому загальний обсяг експорту в окремі місяці в нас навіть перевищує те, що ми мали в середньому за попередній рік. Йдеться про 7 млн тонн - це приблизно те, що ми щомісяця зараз експортуємо", - уточнив експерт.

За його словами, в цілому, коли почалася велика війна, вартість логістики зросла приблизно у чотири з половиною рази.
За матеріалами: Економічна правда
 

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