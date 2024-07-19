МВФ вперше вказав на проблему нелегального ринку сигарет у звіті щодо України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вказав на виклики для наповнення українського бюджету податками через великий нелегальний ринок сигарет.

Про це йдеться у матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами четвертого перегляду програми "Механізму розширеного фінансування" (EEF) для України.

МВФ у своєму звіті посилається на дослідження, проведене консалтинговою компанією Kantar Ukraine, яка оцінила рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні на рівні 22% ринку.

Індикативні розрахунки з використанням публічно доступних даних про імпорт ключових компонентів для виробництва сигарет (ацетатного волокна та сигаретних фільтрів) також свідчать про значну розбіжність між обсягами виробництва, заявленими в податковій звітності, та обсягами виробництва, які забезпечуються за рахунок цього імпорту.

"Наявність масштабного тіньового виробництва сигарет, яке уникає акцизного оподаткування, означає значні недоотримані доходи, які оцінюються в 17-31 млрд грн акцизного податку. Загальний податковий розрив може бути більшим, якщо врахувати несплату інших податків, особливо ПДВ", - йдеться у матеріалах Фонду.

У МВФ зазначили, що наразі в Україні існує потреба у відновленні фіскальної та боргової стійкості шляхом проведення фіскального коригування на основі стабільних доходів.

Зокрема, Національна стратегія доходів передбачає мобілізацію внутрішніх доходів в цілому, у тому числі шляхом приведення акцизів на тютюнові вироби у відповідність до мінімальних рівнів, визначених директивами ЄС.

З метою досягнення цієї мети уряд розробив законопроект №11090, що передбачає переведення акцизів в євро на тютюнові вироби та податкову диференціацію на сигарети та тютюнові вироби для електричного нагрівання. Цей законопроект підтримали ключові бізнес-асоціації.

Окрім вирівнювання ставок акцизів, влада має запровадити систему відстеження та контролю за обігом підакцизних товарів відповідно до норм ЄС, що планується зробити на початку 2026 року. Відповідний закон №3173-IX було ухвалено у червні 2023 року, наразі триває робота над розробкою ІТ-рішень для впровадження системи відстежування обігу підакцизних виробів та проєктів підзаконних актів.

Як повідомлялося, на початку червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №11090. Наразі парламент готується розглянути документ у другому читанні.

Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби з гривні в євро, підвищення акцизів до мінімального рівня в ЄС (EUR90 за 1000 штук сигарет) до 2028 року, повернення диференціації акцизу на ТВЕН та сигарети, запровадження спеціального механізму розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби з урахуванням валютного курсу.

За оцінками Мінфіну, це дозволить збільшити надходження до держбюджету у 2025 році на 0,6 млрд грн, у 2026 році - на 5 млрд грн, у 2027 році - на 9,4 млрд грн та у 2028 році - на 13,9 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.